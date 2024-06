"León es una buena provincia para emprender"

Los responsables de tres empresas leonesas, Enrique Lozano Encina, maestro destilador y CEO en Bunker Distillery; Roberto Robles, director general de Lactiber; y Pablo Barragán San Martín, director general de Leonvet, dan las claves del éxito de sus negocios y cómo emprender en esta provincia. Para los tres, León es un lugar atractivo. También han desvelado en el Club de Prensa, en una mesa redonda moderada por la periodista Pilar Infiesta, los problemas a los que se enfreta el sector agroalimentario y cómo emprender en un mundo cada vez más global y competitivo.

Enrique Lozano Encina contó que, tras trabjar fuera, decidió volver a León con un proyecto innovador. Al principio, confiesa, «lo de estilar era un hobby». Primero montó la empresa Bunker istillery en el pueblo de su padre la destilería. «Ahora estamos en León. Con un proyecto más ambicioso». La clave de su éxito es «el trabajo, la mejor materia prima y hacer cosas distintas de las grandes marcas».

Roberto Robles explicó que Lactiber lleva 54 años trabajando con productos lácteos. Actualmente, su cliente único es Mercadona. Su negocio se sustenta en cinco pilares: la atención directa con el cliente, el trabajador, el proveedor —que son las ganaderías—, la sociedad y el capital —«tenemos que retribuir a dos cooperativas ganaderas»—.

Pablo Barragán comenzó su intervención contado que Leonvet nació hace 28 años. Se trata de una empresa dedicada a salud animal. Para el responable de Leonvet, lo fundamental es «estar cerca del cliente». Una cercanía que fue crucial en momentos tan duros como durante la pandemía. «Había que estar apoyando a los ganaderos, porque de ellos depende la salud pública». Según Barragán, las claves del éxito son «la inversión y innovacion. Sacar servicios nuevos. Aparte de la venta de productos fitosanitarios ayudamos a los clientes a simplificar sus procesos».

En la misma línea, Lozano aseguró que en Bunker es crucial la innovación. «Tratamos de estar pendientes de las tendencias del mercado, porque es el que te dice por dónde tienes que tirar. No sirve tener un gran productos si no estás con las tendencias. Si es difícil crear una marca, crear una tendencia de mercado es mucho más difícil aún».

Buker tiene un alambique llamado Cloe, con el mismo nombre y edad que su hija. «Es de fabricación alemana, se instaló hace siete años y nos garantizaron que sería el mejor equipado de Europa durante muchos años. Tenemos una tecnología muy potente para hacer productos de muy alta calidad».

Robles aseguró que «lo importante es escuchar al consumidor, que es el que nos juzga y dedice la vida o la muerte cuando elige al comprar». En cuanto a la sostenibilidad, aunque «todos queremos un mundo mejor, quizá hay que modular las velocidades, porque no estamos todos alineados. Tenemos que tener una insatisfacción permanente, porque eso nos hará mejores», dijo.

La filosofía de Leonvet es poner el foco en los clientes. «Tenemos una parte logística muy importante». También se preocupan por «reducir lo que se pueda la huella de carbono». Para su empresa, según Barragán, es primordial la innovación y escuchar al cliente. «La regulación y legislación del medicamento nos afecta mucho y tenemos que estar muy atentos a modificar todos nuestros procesos internos. Cuando llegan normas nuevas en el sector hay que leerlo todo con mucho cuidado para estar muy seguros de lo que vamos a hacer, porque esto es salud pública. Es importante entender la regulación y aplicarla. Ahí deberíamos trabajar con las administraciones para simplicar la burocacia».

Las normativas también afectan a Lactiber y Bunker. «Todos tenemos las mismas trabas. Hay que dar gusto al de hacienda, al ayuntamiento, sanidad... No hay un hilo común que facilite el emprendimiento, sobre todo aquí en León. Si una empresa tiene una idea y le agobian con la burocracia puede que tire la toalla. No hay un nicho de naves en alquilar para primar la semilla del emprendimiento», en palabras de Lozano.

El responsable de Leonvet sería partidario de una oficina unicada para todos los tramites, «pero me parece algo utópico». Según Robles, «si topas con muchas administraciones y mucha legislación, eso genera confusión. No me resigno a ello. Debería ser todo más fácil para que el emprendimiento sea más motivador».

El creador de Bunker cree que «estamos lejos de que una ventanilla dé todas las soluciones».

El responsable de Leonvet aboga por dar facilidades y mucha formación en temas de empresa. «No puedes montar un negocio y no saber nada de empresa. Te puedes meter en muchos problemas».

Robles destacó que Castilla y León es la comunidad, después de Cataluña y Andalucía, en la que el sector agroalimentario supone el 28% de la economía. Por eso, «es fundamental la formación y aportar más valor a un sector que es el que nos da de comer. Nos ponen todo en los supermecarcos y parece muy fácil. La formación y la inversión y modernizar regadíos es fundamental en León», asegura.

Bunker defiende el apoyo a las empresas en su crecimiento y la internacionalización de las marcas. «Estamos en un mundo en el que tiene más peso la marca que el producto. O creces con dinero o con tiempo. Cuando monté Bunker pensé que iba a estar todo el día destilando y es lo que menos hago», afirmó.

Leonvet destacó que su empresa está focalizada en España. «Tenemos algo de exportación e importación. Tenemos oportunidades fuera, pero todavía hay muchas aquí. Servimos desde León y Lugo a toda España. A veces te encuentras problemas regulatorios en cada comunidad», resumió.

En cuanto a la exportación, Lactiber desveló que «hemos algo en el mercado internacional, pero no es nuestro foco. Abastecemos a España y Portugal. Lo que más nos limita es que nos dedicamos al envasado de leche y en el mercado internacional no es competitivo».

La empresa que fabrica la ginebra Bunker «está muy agradecida a León». Su marca se puede encontrar en 900 locales en la provincia. «Tenemos quince distribuciones a nivel nacional y estamos en cinco países. Vamos creciendo en ferias internacionales. Las operaciones internacionales son muy lentas. La exportación de media, las negociaciones, te llevan seis meses. Trabajamos con redes sociales. Esquivamos kilómetros todo lo que podemos. Preferimos no desplazarnos. Desde la pandemia es una forma de trabajar más habitual», según Lozano.

Leonvet cuenta con más de 60 laboratorios, la mayoría son internacionales. En cuanto a la distribución, «somos una empresa familiar, creemos en ese modelo. No estamos queriendo integranos en ningún grupos. También hay empresas familiares multinacionales. Las familiares tienen otra serie de valores».

Según Lactiber, en el sector agroalimentario «es fundamental lo local, aunque luego se tenga un pensamiento internacional. Lactiber sin leche no existiría. Si no somos capaces de ir de la mano con la producción local, no tendremos continuidad».

Bunker resume la filosofía de la exportación en una frase: «Si no soy capaz de que todos los bares de León tengan mi ginebra, ¿cómo voy a lograr que esté en Nueva York?»

Las tres empresas dan algunas claves a los nuevos emprededores. Para Barragán, responsable de Leonvet, «León —y yo he estado muchos años fuera, es una ciudad muy atractiva—. El mundo profesional va muy ligado a tu vida personal. Si estás cómodo en un sitio, la empresa lo va a notar».

Robles, de Lactiber, confiesa que «en León me siento muy a gusto. Hay que trabajar duro y apostar por la idea y el proyecto que tengas. En el sector agroalimentario es básico escuchar mucho al consumidor».

Lozano, de Bunker, «anima a la gente a emprender, porque es bueno para la ciudad, para fijar población y por crecimiento personal. Tener una idea y vivir de ella es muy satisfactorio. Emprender no es un juego. Vas a tener que responder con tu capital personal, con avales... si tienes un proyecto y ganas de trabajar, es muy gratificante».

Un problema común a las tres empresas es encontrar mano de obra cualificada y «retenerla».

«Es un problema nacional, en sectores distintos. Todos necesitamos gente con ganas de trabajar, que tire para adelante. Las empresas son personas, sin personas no existen las empresas. En León hay oportunidades laborales», afirma Barragán.

«El empleo es el talón de aquiles en las empresas. Encontrar personas que se adapten a los puestos no es fácil. Tenemos que esforzarnos desde la industria por hacer más atractivos los trabajos para buscar una mayor estabilidad de las personas en las empresas. Las nuevas generaciones tienen menor fidelidad por las empresas o mayor vocación de cambio. De ahí que hay que hacer mas atractiva la empresa y esforzarse para que los trabajadores se queden», explica Robles.

«Cada generación tiene unos principios y unas metas. La pandemia nos ha cambiado a todos. Antes la gente quería adquirir cosas como una casa, mientras que ahora la prefiere tiempo libre. Cada generación tiene sus ambiciones. Ahora todo es más dinámico y más impersonal. Antes las empresas tenían un cliente y se jubilaban con él. Eso ha cambiado», asegura Lozano.

Las tres empresas consideran que las ventas online van en aumento. Leonvet explica que la venta ha cambiado mucho. «La nuestra no es al público. No podemos promocionar ciertos productos y a nuestra plataforma online solo pueden acceder profesionales veterianarios. Eso limita mucho. Ahora la venta online es elevadísima en un sector súper regulado. Hay que adaptarse a esos nuevos modelos».

Según el director de Lactiber, «las cosas de comer siempre nos gusta verlas. Pero sí que la venta online ha evolucionado en los ultimos diez años. Con la inflación el consumidor ha decidido ir más a la tienda, porque controla más el gasto y la decisión de compra. Pero es cierto que cada vez se va mas a la venta online, pero en el sector alimentario no tan rápido».