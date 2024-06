Cistierna invierte 34.460 euros de fondos propios en varias mejoras en las piscinas

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna está ultimando los trabajos de arreglos en las piscinas municipales con una inversión de 34.460 euros procedentes de fondos propios municipales.

La zona de playa de la piscina grande se encontraba muy deteriorada por lo que ha sido necesario quitar todas las baldosas existentes y poner en su lugar un pavimento de hormigón impreso y colocación de capas de resina de sellado. Por lo que se refiere a la piscina de niños se ha cambiado el sistema de la instalación de llenado que se encontraba obstruido y colocado ocho boquillas. Además se aplicará una capa continua en el vaso y el perímetro hasta las canaletas de desagüe.

El concejal de obras del ayuntamiento de Cistierna Luis Manuel Fernández señaló que estas actuaciones eran urgentes dado que en las dos piscinas había que hacer actuaciones que no podías esperar otro año. «La zona de playa que bordea la piscina grande se encontraba con plaquetas rotas y en mal estado lo que es una peligro para los usuarios».

La idea que tienen en el equipo de gobierno del Ayuntamiento es abrir las piscinas a finales del mes de junio. La fecha dependerá de la finalización de los trabajos y la posterior puesta a punto con la limpieza y llenado del vaso así como limpieza de recinto. En el último pleno se aprobó una subida de entre 5 y 8 euros por temporada en los bonos de la piscina. Además se eliminará la distinción entre empadronados y no empadronados dado que la ley no permite diferenciar entre precios de empadronados y no empadronados.