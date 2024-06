La situación del lúpulo empieza ya a ser muy preocupante ante la indefensión ante el mildiu

La situación del lúpulo en la provincia de León empieza a ser, cuanto menos, preocupante y hasta alarmante en algunos casos. La primavera húmeda y de temperaturas suaves está siendo el caldo de cultivo perfecto para la proliferación del muldiu, una enfermedad provocada por hongos que es una de las más temidas para la planta.

Si a todo ello se suma que apenas hay antídoto para ella ya que los agricultores no pueden utilizar los mismos productos que los de Europa Central (principalmente Alemania), las expectativas leoneses son desesperantes.

Así lo confirma el técnico de Lúpulos de León, Javier Fraile, quien lleva años reclamando que las autoridades europeas armonicen el marcado común y permitan utilizar los mismos productos para garantizar la competencia en igualdad de condiciones, hacer frente a las enfermedades y poder salvar las cosechas.

En España hay plantadas unas 600 hectáreas de lúpulo. La inmesa mayoría, unas 560, están en la provincia de León, principalmente en la ribera del Órbigo, con unos 125 productores.

Existen distintas variedades, según explica Fraile, y a cada una les atacan las enfermedades de manera diferente. La más extendida, con hasta un 80% de la superficie de cultuvo actualmente en la provincia, es la ‘Nugget’. Se introdujo en León a mediados de los años noventa. Presenta una resistencia superior al mildiu en comparación con otras variedades introducidas posteriormente, aunque muchas plantaciones ya son demasiado ‘viejas’ y, por ello, su resistencia va menguando. Hay que tener en cuenta que una planta de lúpulo, señala, tiene una vida productiva de unos quince a veinticinco años. Las leonesas se acercan, en su mayoría, a los treinta años, y no son sustituidas, por un lado, por la incertidumbre en torno a su mantenimiento como variedad base y, por otro, porque durante los tres primeros años de vida su producción es menor, especialmente en la primera cosecha donde está en torno al 15%.

Existen otras dos variedades que son las promovidas por la empresa Hopsteiner: Eureka y Apollo. Apollo es testimonial, pero Eureka supone ya más del 10% de las plantaciones de la provincia. Éstas son menos resistentes al mildiu, continúa explicando Fraile, quien señala que la situación que viven algunas fincas actualmente ya se puede considerar como alarmante.

Además, al ser unas variedades promovidas por la industria, los agricultores están obligados contractualmente a venderles toda su producción. Cierto es que la mayoría de productores leoneses acaban vendiendo a Hopsteiner, pero cuando sus plantaciones son de Nugget tienen mayor libertad y hay algunas pequeñas partidas que se están destinando a la exportación.

En cuanto a la lucha contra las enfermedades como el mildiu o el oidio (también provocada por hongos) los agricultores leoneses se encuentran atados de pies y manos ya que apenas cuentan con un producto autorizado que no es eficaz de todas las feses de la infección. No sucede lo mismo en países centroeuropeos donde cuentan con un amplio arsenal de tratamientos. «Es un problema que transciende a la Junta de Castilla y León, es más competencia del Ministerio de Agricultura y, sobre todo, de la Unión Europea». Por eso, «llevamos años pidiendo que se apliquen unas normas únicas de producción para todo el territorio europeo, que todos podamos usar los mismos productos», afirma Fraile, quien añade que al tratarse de un territorio, el leonés, de apenas 560 hectáteas, a las grandes multinacionales de fitosanitarios no les es rentable invertir en los registros y es la propia asociación de productores, con el apoyo de Hopsteiner España, los que están promoviendo estos registros de nuevos productos autorizados para intentar combatir las enfermedades, un proceso que es muy costoso y largo en el tiempo.

Así las cosas, los productores de lúpulo leoneses tienen ante sí una campaña muy complicada con el mildiu atacando ya con severidad a muchas plantaciones, con el agravante de que comienza a presentarse otro de los enemigos más temidos, el oidio.