La joven encarcelada por el parto clandestino en Valencia de Don Juan recupera la libertad

La joven de Valencia de Don Juan encarcelada como supuesta responsable del fallecimiento de su bebé, después de un parto clandestino en Valencia de don Juan, acaba de recuperar la libertad esta mañana, por decisión de la Audiencia Provincial, que ha estimado su recurso de apelación contra el auto de prisión.

Según ha podido conocer este periódico, la sección tercera, entiende que no hay riesgo de fuga por el arraigo familiar de la joven a la zona y decreta que tendrá que firmar periódicamente para dar fe de su presencia en territorio nacional, no tendrá derecho a utilizar su pasaporte y se establecen medidas cautelares para asegurar que no se produce ninguna fuga.

Recuperada la libertad para la joven, la lucha se centra ahora en la batalla judicial. La familia es consciente de que la adolescente tendrá que someterse a un durísimo juicio, previsiblemente en Audiencia Provincial, donde se le podrían exigir responsabilidades penales, incluso en el peor de los casos acusada de asesinato, aunque ese escenario no es el que se contempla y se abordaría el asunto, posiblemente como un homicidio imprudente.

Para que esa tesis prospere, la familia ha contratado los servicios de un gabinete de psiquiatras de la comunidad de Madrid, especializado en este tipo de asuntos. Se trataría de demostrar que la joven no tenía el control de sus actos en el momento de los hechos, y que todavía había de hoy sigue sin ser consciente de qué es lo que ocurrió exactamente. Sería así inimputable.

Todo ello, porque los análisis de la autopsia elaborada hasta el momento presentarían al parecer pruebas irrefutables de que la bebé nació viva y que no pudo salvarse por falta de la atención adecuada.

La procesada sigue insistiendo en que desconoce como ocurrieron los hechos y parte del trabajo de los psiquiatras se centra en demostrar que no se trata de un mecanismo de negación reforzado sino que la cuestión es probar que no estaba en sus cabales en aquellos momentos. Con ello se conseguiría, si no eludir las responsabilidades penales, si sustituirlas por un tratamiento médico adecuado, ajeno al ingreso en prisión.

Los hechos que traen este caso a colación datan de finales de mayo. La sospechosa se presentó en el Hospital de León con una fuerte hemorragia que los médicos pronto atribuyeron a un parto reciente. Tras dar parte a la Policía Nacional, el asunto se puso en manos de la Guardia Civil tras las sospechas de los agentes de que podría haberse tratado de un caso de parto fraudulento.

La patrulla de la benemérita que inspeccionó el domicilio de la muchacha, encontró en un armario el cadáver de una bebé recién nacida y procedió con arreglo a la disposición judicial pertinente.

Tras varios días hospitalizada, las forenses determinaron la necesidad de supuesta a disposición judicial y tras un durísimo, interrogatorio por parte de la titular de Instrucción 4, que asumió el caso puntualmente en su institución de Instrucción 3, que es quien está a cargo de la causa, determinó su ingreso en Villahierro.

Hoy, el Palacio de Justicia ha determinado que puede recuperar la libertad. No lo hará para regresar a su domicilio habitual por cuanto, por discreción, la muchacha modificará su domicilio habitual y pasará a recibir en otro punto del país.