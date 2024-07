Escrivá impulsa la conexión a internet por satélite en León de 158.000 hogares y pymes

Publicado por María J. Muñiz León Verificado por Creado: Actualizado:

Disponer de una conexión a internet de alta velocidad a través de satélites en las zonas rurales, de más difícil acceso o despobladas. Y hacerlo además a un competitivo precio fijo y con ayudas para la instalación. Una solución hoy viable y al alcance de la mano tanto para ciudadanos como para pymes y proyectos emprendedores, ayuntamientos y todo tipo de actividades. Es el Programa Único Demanda Rural, que gestiona la sociedad Hispasat desde hace un año, y que cuenta en León con 158.084 potenciales clientes. La cifra más alta de toda la autonomía (donde se suman 845.646 ‘zonas elegibles’).

Es una opción tecnológica viable, que cuenta además con el respaldo del Gobierno y da respuesta a la tan eterna como insatisfecha demanda de conectividad del mundo rural; y de provincias como León, con importante dispersión poblacional y dificultades orográficas para extender las redes de conectividad terrestres. Un problema que se resuelve con la comunicación a través de los satélites.

Para explicar el proyecto y las ventajas del Programa Único Demanda Rural el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se reúne el próximo lunes en el Parador de San Marcos de León con alcaldes de toda la provincia. Un encuentro que contará con la presencia del presidente de Hispasat, el astronauta y ex ministro Pedro Duque. El objetivo es dar a conocer a los alcaldes la proyección de un proyecto que se puso en marcha por parte del Gobierno hace un año, con fondos Next Generation, pero que pese a las posibilidades que ofrece es aún desconocido por muchos ciudadanos y empresarios que podrían beneficiarse de él.

El objetivo del programa es proporcionar acceso a internet de alta velocidad (200 Mbps) de forma inmediata, a través de la conexión vía satélite. Y con un contrato que no tiene condiciones de permanencia, y cuyo coste máximo es de 35 euros al mes.

Receptores de satélite en la montaña leonesa.ARCHIVO

El servicio se presta a través de la empresa española operadora de satélites de comunicaciones Hispasat, que ofrece conexión de alta velocidad a través de satélites geoestacionados, ubicados a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Que permiten ofrecer un servicio con la calidad del resto de las conexiones a internet, pero sortean el problema de llevar las conexiones físicas a puntos de difícil rentabilidad (por la distancia, orografía o escasa población).

Pueden acceder a este programa ciudadanos, municipios, pymes, autónomos y organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que no tengan cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión.

Sin renunciar a la fibra

Desde Hispasat advierten de que «instalar conectividad vía satélite no supone renunciar a la fibra», ya que no se firma un contrato de permanencia. En caso de que la fibra llegara a la población donde se instala el contacto por satélite, se resuelve el contrato existente «sin problema». En todo caso, la empresa señala que su propuesta «sí resuelve los problemas de instalación rápida y las dificultades que supone la obra civil en los lugares protegidos», por ejemplo.

El servicio del Programa Único Demanda Rural está disponible en todo el territorio nacional, aunque para obtener la subvención el inmueble debe de estar situado en una de las zonas que se denominan «elegibles». Y que se pueden consultar en la dirección www.conectate35.es. En esa misma dirección se puede realizar el contrato.

Para darse de alta en el servicio no es necesario pagar los gastos relacionados con el equipamiento, instalación y puesta en funcionamiento, porque hay una subvención (de un máximo de 600 euros por usuario) que cubre todos estos costes, y la configuración.

Sin conexión

En Castilla y León hay actualmente 745.646 ‘zonas elegibles’ dentro del programa Único Demanda Rural. Estas zonas son unidades catastrales que o bien tienen acceso a internet mediante la red fija con una capacidad inferior a 50 MBPS, o simplemente no tienen conexión. Según los datos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, sólo en la provincia de León hay 158.084 puntos que podrían beneficiarse de este programa. Sin embargo, «con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin servicio de conectividad de calidad, existe un procedimiento para la gestión de discrepancias». Que decide si pueden acogerse los ciudadanos que no están en las denominadas ‘zonas elegibles’ pero no tienen un servicio suficientemente rápido.

Hasta 2027 El programa estará vigente hasta finales de 2027, y el contrato no está sujeto a permanencia