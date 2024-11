La Diputación saca adelante unos presupuestos "municipalistas, sociales y muy solidarios"

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado esta mañana con los votos a favor de PSOE, PP y UPL, y con el voto contrario del único diputado de Vox, los presupuestos generales para el 2025 que ascienden a la cantidad de 229,9 millones de euros, un 14,2% más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento de 14,2 millones de euros

Los presupuestos han salido adelante gracias a un acuerdo con el PP que ha pedido una serie de partidas para que sean comprometidas con cargo a los remantes que se conocerán cuando se liquiden las cuentas de este año, y que ascenderán a unos 170 millones de euros.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel agradeció la buena disposición del PP para apoyar los presupuestos, y avanzó que son un "documento vivo", en el que "todos y cada uno de los euros que contempla están destinados a la lucha contra la despoblación".

"Apoyamos estos presupuestos en interés de todos los leoneses", explicó el portavoz del PP, David Fernández, que en su aportación, han pedido incluir en los remanentes destinar 28 millones para un nuevo plan de redes e infraestructuras para los municipios de la provincia de León, así como un plan de choque para la conservación de las carreteras provinciales para reponer las capas de rodadura.

También han pedido la participación de los ingresos del IAE para que los municipios los dediquen a los gastos corrientes.

"Esperamos que se incluya este compromiso", ha insistido Fernández, que también recordó que las partidas destinadas a las estaciones de esquí "deberían acometer obras de seguridad tanto para los usuarios como de los trabajadores para evitar los posibles efectos de las avalanchas. Fernández también ha pedido que se empleen fondos europeos para modernizar las estaciones, y concluyó que "nuestro apoyo es hacer una oposición constructiva para impulsar la provincia gobierne quien gobierne".

Por su parte, el diputado de Vox, Fernando Prieto Olite, votó en contra de los presupuestos al considera que "este proyecto no se corresponde con las necesidades más urgentes de la provincia como la despoblación, para la que solo se aportan 50.000 euros, o para la diversificación económica, por el declive de las actividades tradiciones, al igual que parar infraestructuras y conectividad, "para las que prácticamente no hay partidas". Prieto Olite considera que tampoco se apoya la innovación y modernización de la agroalimentación. Además afirma que "el presupuesto no refleja en fondos para frenar la fuga de jóvenes y crear empleo juvenil y tampoco ayuda a fomentar el turismo lo que sería muy positivo para la economía rural". El portavoz de Vox tildó las cuentas de "poco ambiciosas".

El portavoz de la UPL, y vicepresidente de la institución, Valentín Martínez, ha calificado los presupuestos "como históricos, con la mayor aportación presupuestaria", y que son unas cuentas que apuestan por la modernización tanto de la administración provincial como de los municipios. Martínez destacó la "importante" inversión prevista en la red de carreteras y en las "señas de identidad leonesa", a través del ILC, como para la nueva imagen de los Productos de León. El portavoz de UPL afirmó que son unos prepuestos con un "carácter eminentemente socia", ya que "no se deja tirado a ningún leonés, a sabiendas de que no son competencias nuestras", y corrigió al portavoz del Vox al afirmar que este proyecto "aporta un impulso a la calidad de vida de las personas con lo que se afronta el problema de la despoblación".

Martínez ha agradecido el poyo del PP a los presupuestos, "cuya agenda han apoyado con criterio", y afirmó que "cuanto más unidos estamos mejor les irá a los leoneses, no como ocurre con otras administraciones". El responsable leonesista destacó que este documento de presupuestos es "un documento vivo", que puede sufrir modificaciones, por lo que "pedimos a otras administraciones, como Junta y Gobierno, que se impliquen con convenios que tenemos en la casa, si son capaces de aprobar sus presupuestos, para que contemplen las necesidades que tiene esta provincia, que son muchos".

El portavoz del PSOE, y diputado de Hacienda, Santiago Dorado, afirmó que las propuestas del PP "nos parecen razonables y las contemplamos en los remanentes".

El diputado socialista afeó la actitud del diputado de Vox por vota en contra de los presupuestos. "Llevo varias semanas para que me concrete sus propuestas para poder materializarlas pero no me ha presentado nada concreto", afirmó. En este sentido, le indicó que " es fácil decir que este presupuesto no lucha contra la despoblación, es su opinión, pero yo le aclaro que todos y cada uno de los euros tienen ese fin porque, ya que van para los pueblos, para mejorar la calidad de vida para los vecinos". Afirmó que "es fácil decir que hay que gastar más en una determinada partida, como el Turismo, pero también debería decir de donde se saca, porque los ingresos son los que son". Negó la falta de inversión en el empleo juvenil "cuando hay en marcha un plan de emprendedores" e invitó a Prieto Olite a que . si tiene propuestas concretas, "aunque sea por una vez, nos las transmita para incluirlas en los remanentes, como el resto de los grupos".

Nuevas fases de los planes provinciales y de Juntas Vecinales

Durante el pleno de esta mañana se ha aprobado la tercera fase de la convocatoria del Plan de Cooperación Municipal 2024-2025 por un importe de 12,7 millones de euros para acometer 42 obras. En esta convocatoria, ya se han aprobado 128 proyectos por 37,7 millones de euros, por lo que quedan pendientes 80 obras, que podrían aprobarse antes de fin de año, tal y como pidieron los distintos grupos políticos.

En la sesión de hoy también se aprobó la tercera fase del plan de juntas vecinales, con el que se aprueba una partida de 955.000 euros para acometer 85 euros en los distintos pueblos. Hasta ahora se han aprobado 198 obras, por lo que quedan pendientes 687. Este plan cuenta con un presupuesto para León y el Bierzo de 13,6 millones de euros. Los distintos grupos se preocuparon por las 24 juntas vecinales que presentaron la tramitación fuera de plazo, y las 33 que no presentaron sus proyectos, para lo cuales se prepara un plan alternativo.

Ruegos y preguntas

El portavoz del PP volvió a preguntar al presidente por la reunió que tiene pendiente con el ministro Óscar Puente para tratar los temas más relevantes de León, como la integración del tren en San Andrés o el nudo del Manzanal, y le lanzó la idea de si el desprendimiento de en la AP-66 si tiene que ver con el "trasvase ilegal del agua a Asturas". También pregunto por los avances del proyecto del solar de Santa Nonia, y por las obras de ampliación del CTR. También le preguntó por la reciente sentencia del TSJCyL que obliga a la Diputación a asumir la titularidad de la carretera de Posada de Valdeón, y por la última sentencia que ha ganado Asaja sobre el reparto de subvenciones a las distintas asociaciones de la provincia, entre otras cuestiones.

El portavoz del Vox pregunto también varias cuestiones, entre ellas los problemas con la fibra óptica en Santa María de Ordás, y le preguntó por unas declaraciones vertidas en un medio de comunicación en las que opinaba que por población el Bierzo podría ser una provincia más.

Sobre este asunto, Álvarez Courel dijo que "solo era un comentario sin más, y que hace 200 años el Bierzo era una provincia, por lo que tampoco sería tan raro".

El presidente tomó nota de las deficiencias en la instalación de la fibra óptica, y recordó esta nueva herramienta de Hispasat, que através de satélite da señal en aquellas localidades donde no llega el cable.

Sobre su entrevista con Puente avanzó que sí ha hablado con Adif, como ya avanzó en el pasado pleno, que "siempre ha puesto la integración sobre la mesa" y que esperan propuestas del Ayuntamiento de San Andrés al respecto.

Sobre la AP-66, celebró que no haya habido desgracias personales, y consideró que, por desgracia, se trata de un desprendimiento más, como los que siempre ha habido.

Sobre la sentencia de la carretera de Posada de Valdeón, al igual que la de Asaja, afirmó que está en manos de los servicios jurídicos, y que se hará "exactamente lo que nos digan, si hay que recurrir se hará, y si no, pues no". En ambos casos "estamos en plazo".

Sobre Santa Nonia, Álvarez Courel volvió a explicar que se está "dilucidado" cual es la superficie máxima con la que se cuenta en la parcela para construir un edificio desde el que atender a la ciudadanía que venga de la provincia, y que compartirá estancias con el Ayuntamiento de León, donde instalará su oficina de movilidad, y desde luego contará con un aparcamiento subterráneo.

Sobre el CTR confirmó que la ampliación se realizará en "tiempo y forma", y que la obra se adecúe a lo que debe ser.