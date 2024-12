La campaña de girasol concluye en León con 33.000 toneladas recogidas

La Lonja de León ha dado por finalizada este miércoles una campaña de girasol, «muy complicada» en cuanto a lo meteorológico, lo que alargó en sobremedida la cosecha, y que ha provocado menores rendimientos productivos que se han compensado con el incremento de precios, ha informado el mercado agropecuario en un comunicado.

En la provincia de León había sembradas 12.197 hectáreas de girasol de secano y 6.789 hectáreas de regadío, con un incremento significativo de la superficie de secano y una disminución de la del regadío respecto de la pasada campaña.En cuanto a los rendimientos se estiman en 900 kilos por hectárea en secano y 3.000 kilos en regadío, un 10% menos que el pasado año, y la producción final se acercará a las 33.000 toneladas.

En cuanto al precio, la Lonja ha apuntado que arrancó en el mes de octubre a 400 euros la tonelada y progresivamente se ha ido incrementando hasta los 445 euros del cierre de campaña, un precio mayor al del pasado año, cuya media fue de 370 euros.

Por lo general, el girasol en regadío no es un cultivo atractivo para los agricultores leoneses ya que, aun contando con rendimientos buenos, no compite con otros como el maíz, y los ingresos no permiten afrontar los elevados costes de amortización de las obras de regadío. Muchas de las siembras de girasol en regadío no responden a los deseos del agricultor, sino a la necesidad de cumplir con ciertos requisitos de la PAC como el de rotar las parcelas, diversificar cultivos, o introducir los denominados «cultivos mejorantes».

Por otra parte, en la sesión de la Lonja celebrada este miércoles se ha registrado una nueva subida de precios en el sector de la patata cuando ya prácticamente queda muy poco género en manos del agricultor.«Continúa la estabilidad en los cereales a expensas de las noticias que vayan marcando los mercados internacionales y los conflictos geopolíticos abiertos a nivel mundial», ha concluido la Lonja en su análisis de la sesión.