El Gobierno dará hasta 6.000 euros a las empresas agrarias que recorten jornada

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha introducido por sorpresa al sector agrario en su negociación para la reducción de la jornada laboral. Va a ser «su última propuesta», sostienen desde el ministerio. Esa alternativa afectará a decenas de empresas pequeñas o medianas en la provincia orientadas al sector agrario y, muy especialmente, a la agroalimentación de productos de calidad que promueven empleo en varias comarcas de la provincia.

La idea es conceder ayudas directas para estimular la productividad de hasta 6.000 euros a las empresas de menos de cinco trabajadores de este sector.

Estas ayudas directas a la productividad, a la que se dedicarán en total entre 350 y 375 millones de euros para todo el país, podrán ser destinadas por las microempresas que se beneficien de las mismas a promover la digitalización.

El escenario óptimo sería que las cuatro organizaciones (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) se sumaran al acuerdo. Si la patronal no entra en el acuerdo, el Gobierno intentará acordar esta medida con las organizaciones sindicales y no hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos «podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo», amenazan desde el Gobierno.

Se ha elegido a empresas de menos de cinco trabajadores para estas ayudas directas porque en las empresas con plantillas tan reducidas la ganancia de productividad «sería el mejor instrumento para afrontar la reducción de jornada». ¿Por qué se ha elegido ahora este sector? La respuesta es una combinación entre la evolución de la productividad y el hecho de que son los que están más lejos de las 37,5 horas semanales.

Estas ayudas directas, de hasta 6.000 euros por microempresa, se suman al llamado ‘Plan Pyme 375’, dirigido a empresas de menos de diez trabajadores, con medidas de asesoramiento y bonificaciones a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo que se deriven de la reducción de la jornada. Estas bonificaciones podrían ir desde el 20% al 100% de las cotizaciones empresariales, aunque está por ver la estructura que tendrán finalmente.

Sobre cuándo entrará en vigor la reducción legal de la jornada laboral semanal sin merma salarial, lo único que ha trascendido es que el escalón intermedio previsto en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar (38,5 horas semanales este año) será difícil que entre en vigor por una razón puramente cronológica, puesto que no parece que vaya a dar tiempo a implantarlo.

Pero no todos son optimistas. Esta semana, los sindicatos CCOO y UGT no se mostraban nada optimistas con que CEOE se sume al acuerdo para llevar el tiempo de trabajo por ley a las 37,5 horas para 2025, lo que tendría un gran impacto para las microempresas leonesas que crean empleo en el campo.