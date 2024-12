La CHD ratifica la seguridad de la presa de Riaño

Publicado por José María Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

josé mª campos | cistierna

El Ayuntamiento de Cistierna ha preguntado a la Confederación Hidrográgica del Duero (CHD) sobre las medidas que tiene establecidas en el caso de surga un problma con la presa de Riaño, ubicada en las proximidades del pueblo de Las Salas, en el municipio de Crémenes. Desde la confederación la respuesta es que en los próximos meses se va a iniciar un programa de divulgación sobre todo relacionado con la presa. En el caso del municipio de Cistierna, englobará tanto a las autoridades municipales como a la población, «por lo que cualquier persona que quiera ser más conocedora del tema, podrá ser informada», según se indica desde CHD. El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, manifestó que se puso en contacto con la CHD ante la preocupación que le manifestaba la gente, y también porque en la documentación del Ayuntamiento no exite nada que «nos hable de protocolo y de cómo actuar ante posibles problemas»

La confederación señala que el hecho de que la población de Cistierna tenga una presa de la entidad de Riaño aguas arriba no constituye un riesgo frente a inundaciones, sino todo lo contrario, es un seguro frente a ellas. En primer lugar, indica que «todas las presas presentan diversas utilidades: mantenimiento de caudales ecológicos, almacenar agua para abastecimiento y regadíos, producción de energía hidroeléctrica, generar una masa de agua cuasi permentente que permite el desarrollo de actividades recreativas, etc. Riaño cumple todas ellas». Sin embargo, a estas consideraciones hay que añadir una adicional, «que resulta fundamental», que es la laminación de avenidas. Este concepto consiste en que la presa, en el momento que se produce una inundación de carácter natural (como fue el caso de la dana), retiene parte del caudal del río, y eso impide que este continúe en su totalidad hacia el mar. «Esta capacidad de laminación es mayor cuanto mayor tamaño tenga el embalse, y es de destacar que Riaño está entre los 20 embalses más grandes de España. De hecho, hay ocasiones en las que una presa se construye con el único fin de protección (aunque luego se le añadan otros usos), como es el caso de la presa de Castrovido, que protege a Salas de los Infantes en Burgos o Irueña que protege a Ciudad Rodrigo».

En la contestación de CHD se recuerdan «las avenidas que tuvieron lugar en Riaño en el año 2019, cuyo caudal punta fue superior a 700 m³/s de entrada». La gestión de la presa lo tradujo en un caudal máximo de salida de menos de 10m³/s. «A veces, desgraciadamente, no conseguimos rebajar tanto el caudal, pero en todo caso, el caudal de salida siempre será menor que el de entrada. Imagínese qué hubiera pasado en la población de Cistierna de no existir la presa de Riaño. Estoy seguro de que los mayores del pueblo recordarán lo que ocurría». No obstante, en el caso de que el caudal de salida fuera muy alto, la presa cuenta con un sistema de colores de avisos, igual que la Aemet (amarillo, naranja y rojo); y se mantiene informado con carácter automático el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León.

La CHD precisa que «una vez explicado el enorme beneficio que el hecho de existir la presa de Riaño genera en la seguridad hidrológica aguas debajo de la presa, es conocido el miedo que tiene la población ante una eventual rotura» de esta infraestructura. Por lo que señala que «la presa de Riaño tiene un control permanente de su comportamiento y de sus movimientos. Cualquier anomalía es detectada y corregida. No obstante, llegada una situación crítica que pudiera poner en riesgo la presa, esta no rompería de golpe sino paulatinamente de manera que habría tiempo para actuar». Ante estas situaciones la CHD dispone de un documento que se denomina Plan de Emergencia que va declarando una serie de escenarios progresivos que marcan la forma de actuar.