El PP denuncia que la Diputación solo ha ejecutado el 16% de las inversiones

El Partido Popular denuncia, una vez más, la «incapacidad» de gestión del equipo de gobierno PSOE-UPL de la Diputación por cuanto «sólo» se han ejecutado el 16% de los 90 millones de euros previstos por la institución para el ejercicio.

Este balance se recoge en el estado de ejecución del presupuesto conocido en la Comisión de Cuentas celebrada este lunes donde se constata que se han ejecutado poco más de los 13,3 millones de euros previstos en el presupuesto inicial en el capítulo de inversiones.A esta cifra, a lo largo del ejercicio, se han incorporado casi 76 millones de euros procedentes de los «históricos» remanentes para cerrar la partida de inversiones reales en 90 millones de euros.El portavoz popular, David Fernández, insiste que «los números no engañan. La incapacidad de gestión del equipo de gobierno se pone de manifiesto en que, una cosa son los datos fríos y nos números en un papel, y otra es la realidad». «Una vez más, no es cierto lo que reiteradamente nos asegura el diputado de Hacienda a lo largo del ejercicio cada vez que aprobamos una modificación de crédito. Los más de 400 millones movilizados son una cifra teórica ya que sólo se han ejecutado 188,5 millones, de lo que supone el 45% del total», remarca el portavoz popular, David Fernández, quien exige al equipo de gobierno «celeridad» para no caer, de nuevo, en los errores del anterior equipo de gobierno.David Fernández insiste que «aquí se demuestra la capacidad de gestión del equipo de gobierno, que dispone de más de 410 millones de euros para impulsar la economía de la provincia y no ha ejecutado ni siquiera la mitad cuando estamos ya en la cuenta atrás para finalizar el año».

Sin deuda

La Diputación, de este modo, «no está siendo la locomotora económica de provincial» a pesar de la «envidiable» situación económica que tiene, ya que «no tiene deuda, cancelada en 2018 durante el mandato del PP» y con un remanente «histórico» superior a los 190 millones de euros para este ejercicio.En este sentido, avanza que «posiblemente y por tercer año consecutivo» la institución provincial tenga un «remanente histórico» que refleja, a las claras, la «incapacidad de gestión» del gobierno PSOE-UPL.