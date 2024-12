"Hay que repartir suerte": San Emiliano vendió el 77768, cuarto premio del Sorteo de Navidad

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El boleto premiado con el cuarto premio en San Emiliano en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2024 se vendió a través de la máquina.

El quiosco en un receptor mixto, por lo que la regente, Benita Rubio, no sabe si hay más de un premiado porque, asegura, "es difícil saberlo”. Benita e siente muy contenta porque “hay que repartir suerte” y no pierde la esperanza de no sea el último premio porque "la mañana todavía está empezando”.

Benita Rubio lleva al frente de este quiosco desde el año 1990, pero esta es la primera vez que da un premio en la lotería de Navidad, aunque hace años dio otro premio para la lotería del Niño.