Defensa subasta un campamento de 12,8 hectáreas en el campo de tiro del Teleno

Publicado por M.Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa ha sacado a la venta, mediante subasta pública, una finca del campo de tiro del Teleno de casi 13 hectáreas, llamada Campamento El Carrascal.

Se trata de una parcela ubicada en el Sardonero, perteneciente al municipio de Astorga, y que está situada a 1 kilómetro aproximadamente al Norte de la localidad de Murias de Rechivaldo y a 3 kilómetros aproximadamente al Oeste de Astorga.

En las especificaciones de la subasta, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, se fija un precio de salida de 99.169,69 euros, que se rebaja en de cara a una segunda subasta hasta los 89.252,72 euros.En la descripción de la propiedad, a la que se accede por el camino de la Cruz del Monte, se señala que en su parte sureste la vegetación es de monte bajo, y en la zona central y oeste hay encinas y pinos dispersos. En el centro existen algunos castaños, y en el tercio oeste es donde se situaban la mayor parte de los barracones, que hoy se encuentran en estado totalmente ruinoso.En su perímetro se encuentran situados mojones que delimitan la propiedad. La parcela está clasificada como suelo rústico y calificada como de protección especial, por lo que no se puede edificar en ella salvo los usos considerados no constructivos que no supogan una alteración de su naturaleza rústica.

Por la esquina sureste cruza, de este a oeste, una línea eléctrica de alta tensión de 132 kv., situándose una de las torres metálicas de cuatro apoyos en el interior de la propiedad. Existe otra línea eléctrica de media tensión que discurre en sentido sur-norte, apoyándose en postes de hormigón.

La subasta, que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, está gestionada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en un procedimiento que incluye la salida a la venta de 16 fincas, solares y locales en diferentes provincias.

El campo de tiro del Teleno perderá así una parte mínima de su ámbito de actuación, que cuenta con 6.100 hectáreas, propiedad del Ministerio de Defensa desde el año 1980 por lo que este 2025 cumple 45 años desde que se formalizaran las expropiaciones en la falda del monte maragato para dedicarlas oficialmente a un uso militar que, de forma extraoficial, ya se realizaba desde décadas atrás.

La zona reservada siempre ha estado bajo la lupa de la polémica por el impacto en las poblaciones cercanas de las maniobras de tiro y del tránsito de vehículos pesados, pero también por los dos grandes incendios forestales de 1998 y 2022, que han llegado a arrasar en el área de influencia del campo más de 10.000 hectáreas.