«La he matado, me he jodido la vida, no puedo estar tranquilo pero sabía que esto iba a pasar»

El recurso de casación ante el Tribunal Supremo recoge las declaraciones del sospechoso y de los testigos, momentos después de ocurrir el crimen. «El chico estaba un poco alterado por la situación, estaba dentro del vehículo y tenía balanceo de atrás hacia delante como de nervios, y en un momento salió del vehículo y confirmó la he matado, me he jodido la vida. No estaba agresivo. Estaba evidentemente consciente, estaba nervioso, pero bien», manifestó el primer guardia que llegó a la zona.

«Este chico estaba allí muy alterado diciendo que la había liado, que la había matado. No estaba agresivo ni alterado. Los vecinos estaban en sus respectivos pisos, en el rellano», dijo otro agente. «Nos quedamos a la custodia del detenido y cuando paramos vimos a un chico sentado en el asiento del conductor, llorando, diciendo tenía que pasar, expresiones variadas, y en el atestado recoge expresiones como yo la quiero mucho, yo no soy malo, como voy a estar tranquilo si he matado a una persona…etc.», aseguró otro.

Insiste la sentencia en que no hay motivos para considerar que el sospechoso pudiese haber perdido el control de sus facultades mentales: «Cuando bajó la tercera vez de la casa de ella, estaba «tan tranquilo el señorito, con el teléfono en la mano…, dijo está muerta y tan normal». Otra vecina manifestó: «La tercera vez que bajó él no le vi nada raro, nada extraño, bajó deprisa y se fue». Otro vecino aseguró: «Yo no noté nada extraño, le encontré normal».

Con este recurso se cierra la vía judicial nacional y se considera que la sentencia es firme.