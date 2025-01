Mansilla de las Mulas anuncia una nueva promoción de viviendas de protección

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha emitido un anuncio en el que pide la colaboración de los vecinos para conocer las necesidades de vivienda de la población. Lo ha hecho para planificar la nueva construcción de viviendas protegidas en la localidad, que se llevará a cabo con colaboración con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Se trata de la segunda fase de chalets en la calle Santiago Díaz Anta.

Por este motivo, todas las personas que estuvieran interesadas en acceder a una de estas viviendas protegidas deberán personarse en el Ayuntamiento para inscribirse como posibles solicitantes.

Los destinatarios o usuarios que adquieran una vivienda de protección pública serán personas físicas, unidades familiares o de convivencia que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección de Castilla y León. Además deberán tener unos ingresos que no excedan de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no inferior a una vez a este indicador. Además, no se deberá ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda por causas que no sean imputables, incluías situaciones de proindiviso o aquellas otras en las que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda.

El Ayuntamiento recuerda además, los menores de 35 años tendrán una reducción del 20% del precio máximo de venta.