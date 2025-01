Oville, en pie de guerra contra la apertura de una mina después de 20 años inactiva

La apertura de la mina a cielo abierto de cuarcita y caliza denominada Paz II, a poco más de un kilómetro de Oville y sin actividad desde hace más de 20 años, ha levantado en pie de guerra a los vecinos esta localidad perteneciente al municipio de Boñar.

La plataforma vecinal Oville Montaña Limpia, integrada por la práctica totalidad de los habitantes de esta localidad, está dispuesta a recurrir a la vía judicial para impedir la puesta en marcha de este proyecto por parte de Minerales y Silices del Norte SL y Silica Dust SL, que a juicio de su presidente, Ramón Mayordomo, «destrozaría nuestro precioso valle, que cuenta con una valiosa masa forestal, cada vez más frecuentada por el oso pardo, que está próxima a la Red Natura 2000, y al parque regional Montaña de Riaño y Mampodre».

Mayordomo denuncia además la «falta de información» con la que cuentan los vecinos, y el «oscurantismo» con el que se está tramitando todo el proyecto. El hecho, además, de que la localidad no cuenta con una junta vecinal, «perjudica enormemente los intereses del pueblo», afirma.

De hecho es el Ayuntamiento de Boñar, como propietario de los Montes de Utilidad Pública de Oville, el que «sin contar con los vecinos» ha informado favorablemente sobre la ocupación de estos terrenos para la construcción de una carretera de siete kilómetros de longitud, que ya cuenta además con la autorización de la Junta de Castilla y León, para dar acceso a la cantera y poder así trasladar el material, ante la imposibilidad de circular por el pueblo.

Fue en 2021 cuando los vecinos tuvieron conocimiento de este proyecto a través de una reunión convocada por el Ayuntamiento de Boñar. Un año más tarde se constituyó la plataforma. En esta reunión el Ayuntamiento comunica a los vecinos su disposición a otorgar todos los permisos municipales a esta nueva explotación, señalando que según los datos de los que disponía, se crearían 20 puestos de trabajo, «cifra que tres años después ya se ha reducido a la mitad» y que en cualquier caso, la asociación considera «alejada de la realidad» teniendo como referencia la cercana explotación existente actualmente en Valdecastillo.

La preocupación de los vecinos aumenta al saber que uno de los promotores de la nueva cantera «es un empresario condenado en Asturias por varios delitos contra la Hacienda pública como Administrador único de una sociedad minera que vendió carbón importado como propio a varias centrales térmicas en los años 1998, 1999 y 2000, formando parte de la estatura corporativa de una de las empresas que promueve la reapertura de las instalaciones», explica la plataforma. Tras varios meses de evasivas y sin que se facilite ningún tipo de información a la asociación, en 2023 a través del despacho de abogados EcoUrban se reiteran las solicitudes, informándose por la Junta de Castilla y León de la transmisión de la titularidad de la concesión a varias empresas y de la tramitación de un nuevo permiso de ocupación de Monte de Utilidad Pública informado favorablemente por el Ayuntamiento de Boñar, así como del sometimiento a evaluación de impacto ambiental de un nuevo acceso a la cantera desde la carretera LE-331 atravesando terrenos públicos.

Denuncian que al carecer de junta vecinal, es el Ayuntamiento de Boñar el que ha autorizado sin su consentimiento la ocupación de sus montes

Amparado por una DIA de 1983

La Junta de Castilla y León rechazó las alegaciones formuladas por la asociación vecinal y decidió mantener la vigencia de la declaración de impacto ambiental de la cantera del año 2003, a pesar de que como señalan los vecinos de Oville, desde 1983 no ha vuelto a extraerse mineral. Denuncian que el estudio está «obsoleto», ya que no contempla medida correctora alguna, omite la existencia de otra explotación minera colindante, la de Valdecatillo, así como la contrastada presencia del oso pardo en la zona. Para ello Medio Ambiente dio por válida una resolución de Industria que mantenía que el proyecto aprobado en 2003 sí que habría sido ejecutado, al haber llevado a cabo la empresa actuaciones en la cantera, de las que nada se ha informado a la asociación. Los vecinos niegan este extremo y se preguntan cómo pudo empezar la explotación de la mina si era imposible que pasaran los camiones por dentro del pueblo, ya que no hay otra forma de transportar el mineral. «Todo para evitar someter nuevamente a evaluación de impacto ambiental», denuncian. Todo ello no ha impedido que el proyecto de los nuevos accesos haya obtenido un inicial informe ambiental favorable, tras someterse a un procedimiento simplificado, que esta asociación tacha de «insuficiente y prematuro».