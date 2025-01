Crimen de Cembranos: el abogado García Montes defiende que "este es un caso por un problema entre dos chicas de la profesión”

Marcos García Montes, el abogado del acusado de asesinato, junto a su ex pareja sentimental, de una mujer de 20 años de edad el pasado marzo de 2021 en Cebranos, ha defendido que su cliente “ni interviene en la desgraciada muerte de la mujer fallecida, ni es parte activa ni es inductor del crimen, y que incluso trató de evitarlo”. El letrado, que defenderá un veredicto de absolución para conseguir la libre absolución de su defendido, ha calificado este caso como “un tema entre dos chicas por un problema de trabajo, ajeno a mi defendido, y en el que se ha visto involucrado por frecuentar este tipo de establecimientos de prostitución”.

Por su parte, Javier Chamorro, el abogado de la otra acusada del crimen, y que en el momento de los hechos era pareja del otro acusado, explicó su defendida, paraguaya, ha tenido una vida muy complicada, sin medios económicos. “Tras más de tres años sin que pueda tener un letrado particular le designan un abogado de oficio, que soy yo, cuando ya todas las pruebas están practicada y me dan un plazo de cinco días para preparar el juicio, sin posibilidad de pedir más pruebas ni modificar nada, y con más de mil archivos por estudiar”.

Chamorro ha insistido con que su defendida “no cometió el crimen” y que “ la persona a la que tenemos que tener todos en la cabeza es la víctima y su injusta muerte”. Pero lo que no puede ocurrir es que “para reparar una injusticia se cometa otra”.

El abogado defiende que la acusada “estaba ese día en el lugar donde no debía, y que nada tuvo que ver con lo hechos,algo que nos puede pasar a todos, y concluyó en que “Fátima es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”. Reconoce que tuvo una pelea con la víctima, “pero no la mató tal y como demostraran las pruebas”, y aseguró que no es la víctima la que intenta salir de la casa, “sino que son las dos las que quieren marcharse de allí”. Afirma que hay pruebas de que Fátima no fue la que asfixió a la joven.

Por su parte, el abogado de la acusación particular que defiende la víctima destacó que el Yanina apareció atada con cinta de embalaje en la cara y cubierta por un cubrecama. “Murió por asfixia”, recalcó. El letrado afirma que los acusados tenían “intención de matar a la víctima con dolo”. Su consumo de estupefacientes no justifican lo que le hicieron a la víctima, como la dejaron, eran conscientes de lo que se proponían y de esconder el cuerpo. Sabían lo que hacían”.

“Fueron ambos los que lo hicieron. Ambos son los responsables que una niña de 20 años hoy este muerta”, sentenció.

La fiscal del juicio ha indicado que el acusado estuvo en en el club de alterne donde trabajaba la víctima junto a su pareja y la llevaron a su casa donde ambos la golpearon y la provocaron múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte. “Lo que se va a demostrar estos días es que la joven después de pasar la noche con los acusados intenta marcharse, llegó a llamar a un taxi, e incluso al 112, pero discuten, la atan, la tortura y la terminan matando, por eso pedimos que se juzgue este caso como asesinato”.

La fiscal recuerda al jurado que tengan presente que la víctima, Yanina, era un joven de 20 años, asesinada brutalmente por dos personas y que “ahora no se puede defender, por lo que serán los testigos y las pruebas que se obtengan de su cuerpo y de la escena del crimen los nos indiquen lo que ha pasado”.

Los acusados, según la fiscal, declararon inicialmente haber consumido alcohol y cocaina, pero “ni se puede aplicar aquí eximente alguno”, ya que según las pruebas realizadas por los forenses, “eran plana mente conscientes de lo que hacían y dueños de sus actos”.

El juicio con jurado por el asesinato de una prostituta de 20 años en Cembranos, ocurrido en marzo de 2021, por el que un hombre leonés, miembro de una conocida familia de industriales de la capital y su compañera sentimental, una joven paraguaya compañera de trabajo de la víctima, se exponen a una veintena de años de cárcel, ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial de León.

Como novedad en este tipo de. Procedimientos, y a petición del abogado de la defensa, la declaración de los acusados se producirá al final del procedimiento, después de la declaración de todos los testigos y de escuchar las pruebas aportadas por los distintos letrados.

“Es algo totalmente lógico, contemplado por la ley, y que por fin se aplica a los jurados populares, ya que así los acusados pueden defenderse o rebatir las pruebas o portadas”, defendió García Montes.

El juicio se desarrollará durante seis jornadas con un jurado popular que fue constituido el pasado viernes.

Está previsto que el juicio se prolongue durante toda la semana y concluirá el lunes 20 de enero con la lectura del veredicto definitivo, que será conocido previsiblemente también en el Palacio de Justicia.

La trama obedece teóricamente a un triángulo amoroso ocasional entre la víctima y los dos acusados, que reventó con ocasión de una fiesta privada improvisada, en la que el exceso de alcohol y drogas tuvo efectos devastadores, presuntamente.

De acuerdo con el escrito de calificaciones, los hechos ocurrieron el 17 de marzo del año 2021 cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba auxilio para una mujer que se encontraba en mal estado pero, una vez en el lugar, los sanitarios comprobaron que esta ya estaba muerta. Además, debido a los signos de violencia y criminalidad en el cuerpo de la mujer, dieron aviso a la Guardia Civil.

Detención

Hasta la vivienda se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Armunia que detuvieron a un hombre y a una mujer, presuntamente pareja entre ellos, como presuntos autores de la muerte violenta de la mujer cuyo cuerpo presentaba hasta 66 lesiones diferentes.

El Juzgado de Instrucción número 2 de León, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre y la mujer detenidos y será ahora un jurado popular quien determine su implicación o no en un presunto delito de asesinato.