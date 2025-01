La Diputación no sufragará gastos a los centros educativos para el esquí

Los padres de los alumnos de aquellos centros educativos que están dentro de los tres lotes que han quedado sin adjudicatario para desarrollar la campaña de nieve escolar, deberán abonar 21 euros al día para que sus hijos pueda practicar este deporte blanco, sin contar con el transporte ni la comida. Un montante que sirve para pagar el forfait con un coste de un euro, más dos euros por el seguro, mientras que 10 euros se destinan a tres horas de clase y 8 euros para el material necesario. Cabe recordar, que dentro de la campaña de nieve, en años anteriores, los padres abonaban 20 euros diarios, incluyendo transporte, material, clases y menú. Según explicaron fuentes de Diputación, desde la administración no se van a gestionar ayudas para esta campaña de nieve, alegando que los centros «como todos los años, no han tenido nunca ayuda para gestionar la campaña de nieve» y de cara al próximo año «ya se verá cómo se encara la situación.

Una situación que según los progenitores de los estudiantes lacianiegos califican como «una tomadura de pelo», y es que consideran que la institución provincial hace una modificación de las bases para «lavarse ellos las manos, porque corre todo a cuenta de los centros» sentencian. En este sentido, explican que estas modificaciones no «tienem nada que ver con el programa anterior», siendo «inasumible e inviable» por parte de los centros, considerando que «ningun centro podrá conseguir el coste del transporte por el mismo precio que lo pueda conseguir Diputación», además «no se les oferta la comida». Además, consideran que los centros educativos «estarían haciéndole el trabajo a la administración».

Desde Diputación ya han comunicado a los centros educativos la nueva situación y explican que «ante la imposibilidad de tramitar nuevos contratos a tiempo para prestar servicios se ha buscado una alternativa», que pasa por modificar las bases del programa de un día de nieve. Además, les explican que podrán cancelar o trasladar a otra fecha siempre y cuando las escuelas de esquí tengan disponibilidad para ese día elegido de temporada baja, si bien advierten que «el estado de las estaciones es precario» con lo que presuponen que los centros educativos modificarán las fechas en función de nuevas nevadas.

Leitariegos Existe no cree en campañas con una estación cerrada

El portavoz de la plataforma Leitariegos Existe, José Luis Vega, afirma que «no entra en la cabeza» que sean los centros educativos los que tengan que gestionar el transporte, las clases y material en esta campaña de nieve, pero «todavía menos que la estación no esté abierta», y es que considera que «el problema principal es la no apertura de la estación», ya que si se consigue la campaña de nieve pero la estación está cerrada, «¿donde esquían los chavales?», se pregunta. Desde esta plataforma no entienden como se han priorizado otras obras y no la ampliación de la balsa de agua, lo que ha impedido poder utilizar el sistema de innivación artificial por un retraso en las obras de ampliación «han tenido desde el pasado mes de marzo, pero no lo han hecho» sentenció Vega, quién recordó que aún no se han finalizado las obras de ampliación de la balsa que alimenta el sistema de innivación y cuyos trabajos se vienen prolongando desde hace meses, mientras que el resto de estaciones de esquí «están trabajando gracias a la fabricación de nieve». Se trata de una problemática que no sólo culpa a la administración provincial, sino también a los políticos de la comarca de Laciana que «tampoco dicen nada».