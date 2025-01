Absueltos los tres acusados de causar daños en un monte público de Iruela

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincia de León ha estimado el reurso de apelación de las tres personas, miembros de una sociedad ganadera, que habían sido condenadas en primera instancia a un año de cárcel y al pago de casi 48.000 euros por los daños ocasionados en una parcela propiedad de la Junta Vecinal de Iruela, en La Cabrera, que tenían arrandada para pastos.

Los hechos, juzgados en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de León, se remontan a octubre de 2020, cuando los acusados tuvieron que ser desahuciados de los pastos que tenían arrendados, casi un año después de que en diciembre de 2019 venciera el contrato de adjudicación formalizado con la Junta Vecinal de Iruela.

Entre los hechos probados inicialmente, constaba que antes de que se produjera el desalojo forzoso por parte de las autoridades judiciales, empleados de los acusados retiraron los bienes e instalaciones fijas de dominio público, causando desperfectos que fueron tasados en la cantidad de 47.756 euros, que reclamó la Junta Vecinal de Iruela.

En la nueva sentencia de la Audiencia de León se considera que no se justifica debidamente la existencia de una intención (dolosa) de dañar, y que la pena impuesta «es desproporcionada». «No apreciamos ese animus damnandi que exige el tipo y enfatiza la jurisprudencia», dice el fallo. Por eso estiman que «cuando se llevaron lo que ellos estimaban ser de su propiedad, que según la Junta Vecinal denunciante eran elementos fijos que no se podían retirar, aunque causasen desperfectos, no se representaron ni querían de forma intencional producirlos». En el fallo no se discute que «la entidad local perjudicada pueda hacer las reclamaciones que tenga por conveniente por los perjuicios que se dicen irrogados, pero eso, deberá hacerse, en su caso, ante la Jurisdicción civil».

Por todo ello, el recurso prospera y procede revocar la sentencia de instancia y se procede a absolver a los recurrentes, «sin que haya lugar a imponer las costas a la acusación particular que legítimamente ejerció las acciones penales que creyó aplicables », señala el auto, que añade que, asimismo contra esta última sentencia «puede interponerse recurso de casación en la misma Audiencia».

Los sindicatos agrarios UCCL y Ugal-UPA han alzado la voz sobre la «situación límite» que está viviendo el sector del ovino de leche en los últimos meses. Los ganaderos de UCCL se han manifestado este viernes en Valladolid, a las puertas de una de las plantas de Queserías Entrepinares ubicada en Santovenia de Pisuerga en señal de protestas por la «actitud» de la industria y los «bajos precios» a los que le pagan la leche.

En la movilización, han exigido a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, «bajar al barro», «dejar de pasear por ahí» y ejercer «su función» para mediar entre industria y ganaderos del ovino y lograr unos «precios dignos» de la leche.

O lo hace o evidentemente el próximo objetivo de nuestras movilizaciones será ella», ha advertido el coordinador de la organización agraria, Jesús Manuel González, quien ha acusado a la consejera de Agricultura de una «dejación de funciones que raya la irresponsabilidad» porque, a su juicio, está dejando a una «sector tan importante y emblemático para Castilla y León tirado».

Por su parte, el sindicato agrario leonés Ugal-UPA han denunciado bajadas de precios en el último año que alcanzan un mínimo de 30 céntimos por litro, ha informado la organización en un comunicado.«Se trata de un momento crítico y que amenaza con seguir empeorando aún más por las amenazas de la industria de seguir bajando precios a los ganaderos a lo largo de la próxima primavera», ha advertido el sindicato.

Ugal-UPA ha denunciado que la bajada de precios «sigue en caída libre», lo que significa la «ruina absoluta para una sector que está herido de muerte» por la demostrada actitud de las industrias de seguir engordando sus beneficios a costa de los productores de la leche con la que elaboran los quesos que, sin embargo, no bajan de precio en el comercio.

La organización ha señalado que las grandes empresas en apenas unas semanas han bajado a los productores varios céntimos de euro por grado de extracto quesero, «y ya les han amenazado que bajarán aún más a partir del mes de abril».

A esto se une, que tan siquiera la bajada moderada de los precios del pienso para alimento animal permite amortiguar la bajada de precios de las industrias, que continúan «apretando hasta la extenuación» a los ganaderos de un sector, como el ovino, en vías de extinción y «herido definitivamente de muerte».

En este sentido, Ugal-UPA ha alertado que las consecuencias económicas a corto plazo de esta bajada de precios serán «terribles» para las actuales explotaciones familiares leonesas, y explica el motivo por el que no hay ni habrá incorporación de jóvenes a un sector que desde hace tiempo no tiene viabilidad económica.

Por todo ello, el sindicato ha reclamado a las industrias que suban los precios a los ganaderos para hacer viable la actividad a costa de unos «poquitos menos beneficios» que no les afectará en sus abultadas cuentas de resultados.

Asimismo, ha reclamado a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un plan de choque para el sector, ante el peligro real de que de «aquí a ocho años desparezca totalmente la cabaña ganadera de ovino de leche de España».