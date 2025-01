La alcaldesa de un remoto pueblo de León a la que incendiaron su vivienda y coches:"Esto es lo que ocurre cuando plantas cara a los caciques"

La presidenta de la Junta Vecinal de Villar del Monte, Celestina Rodríguez, ha vuelto hoy a prestar declaración ante la Guardia Civil encargada de la investigación del incendio de su garaje, dos coches, el de ella y el de su hermano, y un tractor, en la madrugada del sábado al domingo. También ardió una casa que linda con el garaje, y que pertenece a otra vecina, pero que está abandonada. Nadie sufrió daños personales, pero sí muchos materiales y sobre todo morales en este remoto pueblo de la comarca leonesa de la Cabrera.

Todo ocurrió de manera intencionada, según las primeras investigaciones, y con el claro objeto de amedrentar a la presidenta de la Junta Vecinal, que según ella misma ha declarado que, "solo ha hecho las cosas como se deben hacer".

Con todavía el susto en el cuerpo, y con mucho miedo por lo ocurrido, asegura que llevaba tiempo advirtiendo de que esto iba a pasar. Más que nada porque él mismo lo decía, "esto solo se arregla quemando el pueblo", en alusión al principal sospecho de provocar el incendio. Alguien a quien todo el mundo conoce, que no es del pueblo pero que "viene a pasearse por aquí para decirnos lo que tenemos que hacer". Y es que al parecer, el conflicto con la Junta Vecinal tiene su origen en el aprovechamiento de los derechos de caza y de los pastos. "No entienden que los aprovechamientos hay que sacarlos a subasta y que no se pueden adjudicar a dedo como ocurría con el anterior presidente de la Junta Vecinal", declara Celestina Rodríguez, que asegura que lleva tiempo sufriendo acoso por parte "de esta gente", ya que "nos han echado azúcar en el depósito del tractor, y herbicida en nuestros árboles", lamenta, algo que ya llegó a denunciar en los juzgados. "Está claro que esto iba pasar, cuando te enfrentas a los caciques esto es lo que te ocurre", sentencia la alcaldesa pedánea que afirma que "se siente apoyada por el resto de los vecinos", aunque lamenta que "no se atrevan a dar la cara y a denunciar esta situación, porque podía haber quemado todo el pueblo".

Celestina tiene miedo, pero lo que más siente es rabia e impotencia. "Lo fácil sería ahora dimitir, pero no voy a hacerlo, tengo seguir para adelante", confiesa.

Por su parte la Guardia Civil trata de buscar indicios en la zona del incendio, algo muy difícil tras las labores de extinción, que movilizaron a varias dotaciones de bomberos del Sepeis de Astorga y Valencia de Don Juan, y por la cantidad de lluvia caída en las últimas horas. En las próximas horas, los agentes interrogarán a los vecinos para avanzar en la investigación, y dar con el autor, o los autores del mismo, algo que casi todos tienen claro.