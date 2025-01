David Marcello, alcalde de San Emiliano: «La leche de Babia es superior al resto pero se paga peor por el transporte»

El alcalde de San Emiliano, el socialista David Marcello, ha repasado la actualidad de su municipio en la tertulia de El Filandón, emitida en la 8TV León, de la mano del director de informativos de la cadena, Roberto Núñez, y del director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné.

Ganaderos de leche

c Problemas con la recogida. «La ganadería la leche en extensivo es la que fija población, no nos queda mucha pero la defendemos. Desde el principio nos pusimos a trabajar cuando nos dijeron que no les iban a recoger la leche. La situación es satisfactoria a medio plazo. La leche que se produce en Babia tiene una calidad superior al resto y se paga igual por el transporte. Por eso las ayudas que ha comprometido la Junta para compensar esa diferencia es muy importante. No había alternativa a Lácteas San Vicente, era la empresa más cercana y se ofreció a ayudar. Hasta que se produjo esa llamada estábamos convencidos de que estos ganaderos tendrían que cerrar. Por eso se aceptó, y los ganaderos también, aunque sea a un menos precio de lo que sería justo». «Todas estas dificultades son responsables de que la mayor parte de los ganaderos se pasen a la ganadería de carne. Por eso tendríamos que hacer una inversión para que la leche salga ya manufacturada y se convierta aquí en queso u otros productos, ya que no es rentable transportar la leche, y hay empresas que están interesadas, ya que la leche de Babia, con los pastos que tiene, es excepciona».

PUERTO DE PINos

c Todas las sentecias, a favor. «La semana que viene tenemos un Pleno para analizar la situación de las sentencias favorables de Pinos, y para pedir a la Junta que actúe, que ejerza sus competencias. Como ayuntamiento no estamos dispuestos a que se sigan cometiendo irregularidades, pero no podemos hacer más, necesitamos a las administraciones de nuestra comunidad para que se hagan cumplir las sentencias que nos dan la razón. Nuestra intención no es afectar a los ganaderos de Asturias ni a nadie, es una cuestión administrativa. Antes, cuando se firmó el contrato había pastos para todos, pero Mieres empezó a crear problemas por la presencia de ganaderos de León que tenían todo el derecho a pastar, y ahora su presencia en Pinos es ilegal. Este año ya no van a poder subir el ganado. La única solución es una expropiación. A la Diputación le hemos pedido una nueva tasación, que se ha hecho en menos de tres meses, y la Junta siempre ha esperado a que haya uan sentencia favorable y ahora que la hay, a ver qué hace».

RESERVA DE LA BIOSFERA

c Llamada de atención de la Unesco. «Estamos en cauces de solucionarlo, hemos tenido un tirón de orejas, y lo asumimos, pero vamos a hacer un giro de 180 grados en la gestión. Con ganas todo se soluciona, el tema de la zonificación ya está arreglado y esta semana presentaremos una memoria de actividades. La reserva es una marca de calidad importantísima, la reserva no limita nada, al revés invita a participación, hace parte del territorio a las personas. Lo mismo con el Sipam, donde Babia cumple todos los requisitos que representa esta declaración. De hecho, si hubiera que hacer una sede de la Sipam tendría que estar en Babia, ahora hace falta que la Diputación sepa qué hacer con esta declaración, ya que está un poco parada, se ha quedado un título».

Parque natural

c Más inversiones. «Nos gustaría que la casa de Riolago estuviera más tiempo abierta al público. Ahora solo abre los fines de semana, lo que limita un poco las visitas. Tendría que estar abierto todo el año, pero para ello necesitamos más inversión, pero no solo para atraer turismo, también para generarindustria, como una quesería que quiere poner una chica pero que no encuentra la manera de conseguir apoyos por una inversión menor al millón de euros, lo que no es viable. Necesitamos iniciativas privadas, pero también el apoyo de la administración. Tendremos que ir los alcaldes de la mano con nuestros vecinos para acompañarles en sus proyectos».

Deuda histórica

c Las carreteras. «Es real, las vías de comunicación de Asturias son siempre mejores que las de León, es el caso de la LE-482, que está intransitable. Llevamos años reclamdo su arreglo y nada. En cambio, la Farrapona, desde su arreglo está teniendo mucha repercusión en San Emilaino, de personas que van para Asturias por esa carretera».

Despoblación

c Unidos, más fuertes. «Hay que hablar de territorio no de ayuntamientos, por eso hay que ir de la mano a exigir a administraciones superiores inversiones sin competir entre nosotros, porque lo que es bueno para un municipio puede beneficiar al resto, como el proyecto del matadero de Villablino, que nos vendrá bien a todos, ya que está claro que la ganadería aquí es fundamental, sobre todo la carne, que tiene mucho futuro. El turismo sostenible también nos puede ayudar, pero se puede mejorar. Gracias a la fibra óptica hay más gente que se ha venido a vivir aquí porque puede telebrajar».

