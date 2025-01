Valencia de Don Juan se prepara para un carnaval con 2.800 euros en premios

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ya tiene listo su Carnaval 2025 con una programación que se extenderá desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo, cuyo gran desfile contará con 2.875 euros en premios y se llevará a cabo el domingo 2 de marzo.

Un año más el consistorio premiará «la vistosidad, originalidad y espíritu carnavalero» en una cita que reúne a cientos de participantes y donde habrá un premio de 500 euros para el primer ganador de grupos de 12 o más componentes. En esta categoría el segundo clasificado recibirá 250 euros y el tercero 150 euros. Los grupos de entre 3 y 11 participantes optarán a un primer premio de 150 euros, un segundo de 100 euros y un tercer premio de 75 euros.

El Ayuntamiento ha dispuesto dos premios para carrozas, un primero de 400 euros y un segundo de 200 euros. Los premios también contemplan una categoría para parejas y participantes individuales con un primer premio de 100 euros y un segundo premio de 50 euros. En la categoría infantil se establece un primer premio de 250 euros y un segundo premio de 150 euros, por otro lado se entregarán cinco ayudas de 100 euros para los grupos locales.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de febrero a través de la web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan o de forma presencial en el Ayuntamiento. El desfile se realizará el domingo 2 de marzo, y la concentración tendrá lugar en C/ Las Huertas, a las 17:00 horas con el siguiente itinerario: C/ Las Huertas, C/ Congreso de los Diputados, C/ Ciudad de Avilés, C/ Luis Alonso, Plaza Santa Marina, C/ Ciudad de Mieres, C/ Juan Miró, C/ Carlos Pinilla, C/ Isaac García de Quirós, Plaza Santa María, C/ Virgen del Castillo Viejo, finalizando en la Plaza Mayor.