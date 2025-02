El TSJCyL aprecia indicios de delito en la actividad de Mieres en el puerto de Pinos

Una nueva sentencia, y ya van diez, vuelve a dar la razón a los pueblos de Babia en el conflicto que mantiene con el Ayuntamiento de Mieres por los puertos de Pinos.

Esta vez, el TSJ de Castilla y León confirma en una sentencia emitida el 5 de febrero el auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 de León, que anuló la autorización al Ayuntamiento de Mieres para la celebración de la fiesta de las Nieves en el Puerto de Pinos.

Según el abogado de Ecourban, Carlos González-Antón «se trata de la sentencia más dura que se ha dictado hasta la fecha de la decena de pronunciamientos que ha habido en juzgados de lo contencioso-administrativo, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo», y que, a su juicio, refleja «el hartazgo incluso de las administraciones judiciales con este tema».

El juez que, incluso tilda de «extravagante» el recurso de amparo presentado por Asturias, habla por primera vez de que se aprecian «indicios de delitos» en la actividad ejercida por el Ayuntamiento de Mieres en el territorio leonés, que incluso pueden incurrir en responsabilidades penales». En la sentencia afea además los argumentos de la defensa asturiano que no reconoce a las juntas vecinales, «como si no existieran», no reconociendo ni sus competencias ni su legitimación, y acusando al juez de lo contencioso de León de «parcial» por tener en cuenta su denuncia.

El TSJCyL insiste en que la actividad de Mieres en el puerto de Pinos es «ilegal», y habla incluso de «desfachatez» a la hora de describir el «ninguneo» del Ayuntamiento e Mieres respecto a las políticas de la Junta de Castilla y León, en lo que se refiere a temas de pastos y ganadería.

La sentencia va aún más allá, y apunta a que «la única solución a este conflicto pasaría por la expropiación forzosa de los terrenos en favor de los pueblos de Babia», algo a lo que, según recordó el abogado González-Antón, «se comprometieron a impulsar desde la Junta de Castilla y León y desde la propia Diputación de León en 2007, cuando vinieron a visitar el puerto responsables políticos de ambas instituciones». Para el letrado, «esta dejación política ha derivado en un enjuiciamiento que se ha prolongado todos estos años y que podía haberse evitado».

Ante todas estas evidencias, la defensa de Babia tienen previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Castilla y León para qué cargos públicos puedan tener responsabilidad penal en este conflicto, «tanto por la parte asturiana, por la manifiesta actividad ilegal ejercida todos estos años en nuestro territorio, como por parte de la Junta de Castilla y León, por la inacción política que ha derivado en este largo proceso judicial», afirma González-Antón.

"Estos pastos quitaron mucha hambre a nuestros antepasados"

Los presidentes de las juntas vecinales de Pinos, Leandro Hidalgo, y de Villargusán, Pedro Álvarez barriada, exigieron este miércoles que se cumplan por fin las promesas anunciadas en 2007 cuando se comprometieron a expropiar el puerto de Pinos y a poner en marcha un proyecto regional en Babia que favoreciera el desarrollo económico y social de los pueblos. «Nada de ese se ha cumplido», recordó Leandro Hidalgo, que recordó que la Diputación ya ha elaborad una nueva tasación de lo puerto, y que ahora es el momento de que se lleve a cabo la expropiación.

En este sentido, Pedro Álvarez recordó que «mucho hablan los políticos de despoblación, pero solo en la prensa. Aquí que tienen la oportunidad de hacer algo no lo hace, mientras que asistimos a como los ganaderos de Asturias son los únicos que se están favoreciendo económicamente de nuestros pastos mientras nosotros sobrevivimos como podemos».

En este sentido pidió que «de una vez» se reconozca el valor de los puertos de Pinos. «En concreto, mis antepasados no hubiera sobrevivido sin estos pastos, que a lo largo de la historia han quitado mucha hambre a los pueblos de Babia, y ahora solo beneficial a los ganaderos asturianos de una manera totalmente ilegal».

Los alcaldes también reclamaron la necesidad de construir la carretera del puerto, un compromiso también adquirido históricamente por la Junta de Castilla y León ,y cuyas obras se empezaron a construir desde San Emiliano hasta Pinos, pero que cuyas obras se abandonaron por la presión ejercida por Asturias.