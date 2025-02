Hospital de Órbigo inaugura el nuevo consultorio médico tras una inversión municipal de 70.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Hospital de Órbigo ha inaugurado este jueves el nuevo consultorio médico que ahora cuenta con espacio propio en el Centro Cívico ‘Felicísimo del Campillo’. Con la inversión, cien por cien municipal, de 70.000 euros, el consistorio remata las actuaciones necesarias para que los vecinos y vecinas disfruten de un consultorio médico puntero. De esta manera, el consistorio de la Ribera vuelve a demostrar su compromiso con la calidad de los servicios públicos en Hospital y Puente de Órbigo.

El consultorio dispone de una sala específica para efectuar electrocardiogramas, oxigenoterapia y extracciones de sangre, por lo que la realización de estas técnicas sanitarias no interfiere en las consultas del día a día de la médica y la enfermera que cuentan cada una con sala propia. La asistencia sanitaria en Hospital, que ya fue pionera en la compra de un electrocardiograma, también dispone de una máquina de diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas con la que participan en el estudio, coordinado por el centro de salud de Benavides, sobre infecciones respiratorias, como gripe o covid, entre otras. “Es una técnica muy útil porque analiza la PCR del virus, en 10 minutos se tiene el diagnóstico y sirve para no pautar antibióticos de manera desorbitada cuando la mayor parte de las veces no se necesitan”, explica la coordinadora de la Zona Básica de Salud de la Ribera del Órbigo, Isabel Dávila Dorado, quien destaca que “es el único consultorio que tiene esta máquina”.

La médica Ana Cieza muestra su agradecimiento al Ayuntamiento porque para dar forma al nuevo consultorio ha recogido las sugerencias y necesidades del equipo sanitario. “Era necesario porque cuanto mejor esté el sitio donde atendemos a nuestros pacientes mejor será la atención que van a tener. Teniendo en cuenta que hay consultorios terribles estamos encantadas porque todo es nuevo, ha sido como hecho a capricho”, señala la facultativa. Ana Cieza e Isabel Dorado coinciden en que el centro municipal sanitario es “accesible, amplio y bien equipado”. La enfermera Cristina López Mayo destaca que con equipamientos de este tipo se puede “descargar a la Atención Especializada, que está saturada, para ello la Atención Primaria es lo más importante”.

A estas características, el alcalde, Enrique Busto, añade que al haber sacado el consultorio el edificio del ayuntamiento, donde antes se encontraba, el equipo sanitario y los usuarios han ganado en intimidad al ser un espacio más grande y con las salas bien delimitadas.

Apertura del nuevo consultorio en Hospital del Órbigo.DL

Busto no duda en afirmar que “es la mejor inversión en mucho tiempo para los vecinos de Hospital y Puente de Órbigo. Hemos querido que se sientan a gusto y confortables porque es nuestra obligación. Además tenemos la suerte de contar con dos profesionales comprometidas con nuestra salud y bienestar”.

Por último, el regidor subraya que “hemos apostado por la educación gratuita, nos quedaba la sanidad y este es el resultado, un consultorio elegante, bonito y funcional”.

De los servicios del consultorio también se benefician los 958 habitantes de Hospital y Puente de Órbigo, además de los usuarios de San Martín del Camino, Villamor y Villabante que se desplazan para realizar extracciones de sangre.