El PP de Villablino rechaza ser el responsable del bloqueo a la subvención para el proyecto 'Camino Negro'

El PP de Villablino (León) rechazó hoy ser el responsable del bloqueo a la subvención de 15.000 euros que el PSOE había prometido a la productora del proyecto audiovisual ‘Camino Negro’. Los ‘populares’ aseguran que desconocían este compromiso y acusan al PSOE de no haber aprobado o incluido esa partida en los presupuestos municipales cuando pudieron.

Así lo asegura el portavoz de la oposición del PP en la capital lacianiega, Roberto González, quien justifica el voto en contra a esta subvención en el último pleno municipal ya que el dinero se iba a detraer "de la ya escasa partida de inversiones, que solo es de 100.000 euros, lo que consideramos perjudicial para los intereses de los vecinos de Laciana, dada la escasez de recursos destinada a otras necesidades prioritarias”, afirma. Añade que su grupo no tuvo conocimiento de todo ello hasta 2024, durante una comisión de Hacienda en la que se planteó una modificación de crédito para este fin y en la que se abstuvieron.

González aclara que él mismo habló con la productora para explicar ese voto negativo, que no responde a “un rechazo al proyecto cultural, sino a la falta de comunicación y planificación por parte del equipo de gobierno”. Añade que el PP apoyará esa subvención si se incluye en los presupuestos de 2025.

"El equipo de gobierno ha tenido múltiples oportunidades para garantizar esta subvención, pero no lo ha hecho: durante su mayoría absoluta, hasta agosto de 2024, pudo realizar modificaciones de crédito y no lo hizo; en los presupuestos de 2024 no se incluyó partida alguna para este fin; y en los presupuestos de 2025 tampoco se contempló este concepto. Hay que destacar que en una reunión previa preguntamos a la concejala de Hacienda y Cultura por qué no se había incluido, recibiendo como respuesta que ya era tarde”, explica González.

“Nuestra actuación ha sido coherente con nuestra obligación de velar por los intereses de los lacianiegos y nuestro compromiso de exigir una gestión transparente y responsable de los recursos municipales”, concluye.