La Diputación invierte 400.000 euros en una estrategia de inteligencia artificial

El Pleno ordinario celebrado esta mañana en la Diputación de León ha aprobado una Estrategia de Inteligencia Artificial en la provincia de León, una iniciativa “muy importante y pionera en lo que respecta a las administraciones públicas”, según explicó el diputado del SAM, Valentín Martínez, que avanzó que “se trata de una herramienta que puede servir de ayuda gran para los pequeños municipios, y que les puede hacer la vida más fácil en su día a día”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, explicó que esta estrategia supone una inversión de 400.000 euros para adquirir la tecnología necesaria para su implantación, y con la que “se mejora la eficiencia operativa, se aumenta la transparencia de todos los procesos de la administración, se optimizar la toma de decisiones con toda esa información que estará en la red, permite ofrecer servicios más personalizados y garantizar toda esa normativa europea, nacional e incluso internacional que es ahora mismo muy compleja”.

El portavoz del PP, David Fernández, preguntó durante el Pleno por el estado del proyecto de la terminal de mercancías del Ayuntamiento de León, así como por el proyecto de modernización de la Estación de San Isidro, presentada por el propio diputado de Turismo y presupuestada en 40 millones, y por el fracaso de la campaña para llevar a los niños y niñas a la nieve. También se ha interesado por el soterramiento de San Andrés, la ruta Vía de la Plata, la rotonda de la 630 en Villamanín, el lazo del Manzanal, impulsor la plataforma intermodal de Torneros, la autovía León-Braganza y por los proyectos presentados a la convocatoria del Instituto para la Transición Justa, entre otros asuntos.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, denunció el estado de algunas carreteras de la provincia, sobre todo de La Bañeza y de Quintana y Congosto. También preguntó por el conflicto judicial con Asaja, y por el proyecto para rehabilitar el patrimonio de León. Por último rogó al presidente que reclame al ministro Puente una inversión por lo menos similar a la que va a hacer en su ciudad, Valladlos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez-Courel que “parece ser a que a alguien de Asaja no le gustó la valoración de la sentencia en la que se nos acusa de prevaricar,”. En este sentido denunció "la mala educación con la que Asaja está llevando este asunto, llegando a llamado al presidente de la Diputación tonto de los cojones”. Para Álvarez Courel "esto es una falta de educación enorme, tanto para el que lo escribió en las redes sociales como para quien los autorizó. "Aquí nunca hemos perdido las formas aunque discutamos pero está claro que no ofende quien quiere sino quien puede, a mi estos de Asaja no me ofenden pero sí a esta institución". En este sentido sí avanzó que los servicio jurídicos están estudiando demandar a Asaja por acusar a la Diputación de prevaricar.

Sobre la terminal de Aeropuerto destacó que este fin de semana en Palencia ha tenido la oportunidad de comunicar al ministro Oscar Puente una reunión para hablar sobre este asunto. También tendió la mano a la Junta de Castilla y León para este proyecto después de saber que ha invertido 4 millones de euros en el aeródromo de Palencia.

Respecto a San Isidro, el mayor problema que hay, destacó el presidentes, es que no hay nieve. Respecto a la campaña de la nieve destacó que el problema es que muchos de los concursos han quedado desiertos este año, por los que “debemos aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer el año que viene”.

Respecto a la remodelación de la esquí, “todos compartimos la idea de fusionarnos con Fuentes de Invierno, y crear una macroestación”.

Sobre las ayudas a los grupos de Acción Local, el presidente aclaró que “es este equipo de Gobierno el que ha incrementado las ayudas, y que el retraso se corresponde a la tramitación”.

Álverez Courel afirmó que “está bien” que el PP le pida que reclame al Gobierno el arreglo de las carreteras, “pero no me dicen lo mismo de la Junta”, En este sentido recordó el estado “lamentable” de varias vías de titularidad autonómica, como el tramo de la A-231 entre León y Sahagún, o la carretera LE-631 que comunica con San Isidro, o la carrtera entre Villablino y Ponferrada.”Todos tenemos cosas pendientes, con las que nos pueden sacar los colores”, pero aclaró que “no podemos ir más rápido”.

Por su parte, el diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, aseguró que “todas las semanas una brigada y una empresa de mantenimiento recorre la red provincial ara arreglar baches y cambiar la señalización”, y destacó que “se está haciendo un esfuerzo increíbles para que todo esto sea más ágil, y agradezco las sugerencias y las quejas “para mejorar entre todos”.

En diputado de Turismo aclaró que el tema de los trenes turísticos de Renfe, por el que preguntó el PP, se está trabajando en el convenio, que tenía puntos que “no podíamos aceptar”, que tras subsanarse está paralizado en Renfe a la espera de que se firme definitivamente.

Sobre San Isidro dijo que se está trabajando en la licitación de un proyecto de cara a acceder a Fondos Europeos, pero también para ir haciendo modificaciones en la estación con fondos propios.

Por último la diputada de Desarrollo Rural informó que el proyecto de ITJ aclaró que la solicitud de la Diputación que pedía más de un millón de euros para infraestructuras se ha sido desestimado, por lo que se ha recurrido, y que otro para el Spam por más de 300.000 euros, se ha aprobado.

La Diputación de León, a través de dos mociones, se ha adherido a la declaración institucional del Día Mundial de las Enfermedades Raras, así como a la reclamación de más recursos humanos y materiales para el servicio oncológico del Hospital del Bierzo.