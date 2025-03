Siete tramos de León tendrán las nuevas señales luminosas por el peligro de fauna

León suma siete tramos en carreteras nacionales con alta incidencia de accidentes de tráfico provocados por la fauna y en donde la Dirección General de Carreteras (DGC) el Mitma tiene previsto actuar para implementar medidas de prevención.

El plan del ministerio solo contempla intervenir en vías de su titularidad y no en las carreteras secundarias donde la irrupción de animales es más frecuente, como ha recalcado el BNG en una pregunta parlamentaria que acaba de presentar en el Congreso de los Diputados en la que propone que se extiendan dichas medidas al resto de la red viaria.

Las condiciones que se tienen en cuenta para considerar la alta peligrosidad de los tramos Tefiva (Tramo con Especial Frecuencia de Incidentes Viales con Implicación de Animales) son, según el ministerio, que tengan una longitud mínima de un kilómetro en los que, en los últimos cinco años, se hayan registrado al menos diez incidentes con fauna de determinado tamaño y que en alguno de ellos se hayan producido accidentes con víctimas.

La web del ministerio identifica cada tramo, que en León se concentran en la N-625, la N-630, la N-120, la A-6 y la N-6, para que puedan ser localizados por los usuarios. León es, junto a Burgos, Zaragoza, Asturias y Castellón, una de las provincias más afectadas por este tipo de siniestralidad que, según la DGC, supone menos del 1% de los accidentes mortales registrados en las carreteras. Sin embargo, el hecho de que exista «constancia fehaciente» de existencia de paso frecuente de animales y riesgo de que pueden provovar «accidentes de circulación con drásticas consecuencias», hace que se aborden medidas más contundentes.

La señalización de estas zonas Tefiva se realizará con la señal reglamentaria específica P-24 de advertencia de peligro por presencia de animales sueltos complementada con un panel indicativo de la longitud afectada por dicho tramo, de forma que los usuarios podrán identificar claramente que están circulando por uno de estos tramos y tomar las debidas precauciones. Asimismo, en los vértices de la P-24 de inicio de tramo se dispondrán focos destellantes que funcionen durante las horas nocturnas y crepúsculo para llamar más la atención. Señalar que aquellos tramos consecutivos que estén próximos entre sí, se agruparán en un mismo tramo a efectos de su señalización.

Además, cuando la longitud del tramo a señalizar sea igual o superior a 2 km se deberá disponer señalización intermedia (sin focos) a modo de recordatorio.

La DGC tiene previsto que periódicamente (al menos cada cinco años) se lleve a cabo una nueva identificación de este tipo de tramos para actualizar la relación y la adopción de las medidas oportunas.

Además de estas señales especiales, otras medidas mencionadas por la DGC son la construcción de pasos de fauna en aquellos lugares donde de acuerdo con los estudios correspondientes así se recomienda en la declaración de impacto ambiental de las carreteras; el vallado de las márgenes de las autovías y autopistas; e mantenimiento del estado de las vallas para reponer roturas o huecos realizados en la misma; despejes o desbroces de unas franjas en los laterales de las carreteras (en las márgenes de las carreteras convencionales), para facilitar la percepción anticipada por parte de los conductores de la posible presencia o irrupción de animales tratando de cruzar la calzada; e incluso la instalación de señalización de advertencia de peligro por posible cruce de animales.

Claves para actuar ante presencia de animales

Al circular por vías donde la presencia de animales suele ser habitual, con señalización, en vías secundarias o vías con abundante vegetación la Fundación Mapfre recomienda extremar la precaución reduciendo la velocidad para que el conductor pueda tener mayor tiempo para reaccionar ante una posible invasión de la vía por parte de un animal.Si aparece un animal en la vía, reduciremos la velocidad siempre teniendo en cuenta la seguridad de los ocupantes del vehículo y la del resto de usuarios. Si no hay posibilidad de parar con seguridad, es inevitable colisionar contra el animal ya que es preferible chocar contra él que contra un vehículo u otro elemento más rígido. Si se trata de un animal grande como puede ser un jabalí y y se ha podido frenar se debe pasar a una velocidad reducida para no asustarle porque no se sabe como pueden reaccionar. En este caso, se debe avisar a la guardia civil.