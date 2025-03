Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Patrimonio y cultura, sobre la mesa de la segunda jornada del congreso sobre economía del sur de León. El ecónomo de la Diócesis de Astorga puso el acento en la cuestión de la visibilidad de los recursos. "Hay que dar a conocer lo que tenemos", dijo Celestino Mielgo, mientras ahondaba en la opción de divulgar el patrimonio y los recursos de un área en la que no se gestiona una gran monumento nacional de primera línea; pero hay otra materia valiosa que poner en valor: "El artesonado de la iglesia de Santa Colomba; el artesonado de Valcabado del Páramo; la iglesia de Alija del Infantado; la iglesia de Grijalba de Vidriales; hay una infinidad de posibilidades, de rutas que se pueden armar en este entorno", animó el representante de la diócesis astorgana, al culminar la propuesta con una mención que resume ese espíritu de divulgación. "No se ama lo que no se conoce". Para ello, la diócesis que representa dedica cada año 900.000 euros en mantener patrimonio. "Un 20% del presupuesto", resumió Mielgo, que ironizó sobre lo que entendería un empresario sobre ese porcentaje de cuentas, que significaría la quiebra de una sociedad. "A nosotros nos da igual quebrar, estamos en salvar y mantener los recursos", aplicó el ecónomo que citó 1427 edificios en esa nómina de diversidad patrimonial.

Óscar Martínez, técnico de turismo de Santa Coloma de Somoza, destacó la posición de un municipio que puede presumir de crear tendencias y referencia en el mundo de la cultura y el patrimonio. Hablar de iniciativas culturales en Santa Colomba lleva a citar de forma ineludible a la fundación 45, que salió a relucir con su esplendor, y su capacidad de convocatoria; también "los bienes de interés cultural, que son el Torreón de los Osorios y la iglesia de la Sagradas Angustias, en Rabanal, además del camino de Santiago, que no tenemos la plaza del Obradoiro pero sí el punto más alto del camino francés".

Urbano Seco, alcalde de Gordoncillo, ofrece la fórmula de divulgar y aplicar esa doctrina del conocimiento sobre el patrimonio sobre los más jóvenes, para "crear sentimiento y vinculación". En ese sentido, apostó por continuar con las experiencias compartidas entre todos los territorios de la raya del sur, entre León, Valladolid y Zamora, e implicar encuentros en estos territorios. Seco resaltó la amplitud del concepto del patrimonio que tiene también alma de inmaterial, como demuestra la cantidad de citas y ferias que en su municipio invocan esta propuesta, además de los vínculos con el museo de la Harina que ejerce como palanca de conexión con el legado que hay que prestar a las futuras generaciones.