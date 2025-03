Los músculos de futuro de Hospital de Órbigo, San Millán de los Caballeros y Valencia de Don Juan

Un servicio de comidas a domicilio en Hospital de Órbigo para personas mayores, una planta de biometano en San Millán de los Caballeros y las obras de la Casa de la Cultura en Valencia de Don Juan son los proyectos más inmediatos y potentes en los que trabajan estos tres municipios del sur de León.

En la mesa redonda 'Ayuntamientos, cerca del ciudadano' los alcaldes Enrique Busto (Hospital de Órbigo) y José Alberto García ( San Millán de los Caballeros) y el concejal de Valencia de Don Juan Ángel Pérez pusieron de relieve los esfuerzos por fijar industria y población, las fortalezas de sus señas de identidad agrícolas, ganaderas, culturales y turísticas y los obstáculos a los que se enfrentan.

El DDR El Villar, una pieza clave en el desarrollo comarcal del Órbigo, será el encargado de prestar el servicio de comedor a domicilio. "Hay gente mayor que no come bien porque están solos. El CDR El Villar es de casa y van a gestionarlo como si fueran suyos", señaló el socialista Busto.

La planta de biometano de San Millán de los Caballeros producirá gas a partir de residuos, como la paja y restos de maíz y estiércol de las granjas. "Damos una solución a los agricultores y ganaderos y producimos energía", afirmó García. Las obras comienza en un mes y medio.

El alcalde subrayó que esta iniciativa cuenta con el beneplácito del vecindario y del sector productivo y tiene como referente una experiencia positiva de Iberdrola que lleva 26 años en funciones. "Justo a unos 500 metros tenemos una planta de tratamiento de purines para producir luz y no hay olores", apuntó.

Las obras de la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan se prevé que terminen en septiembre. El centro albergará la Biblioteca Municipal, la Escuela de Música y a las asociaciones, como hasta ahora. "Buscamos que sea más eficiente energéticamente", señaló Ángel Pérez.

El edil del PP, que pronto tomará el relevo en la alcaldía por el acuerdo con la UPL, destacó la sintonía de los dos partidos en el proceso de cogobierno. "Hemos conjuntado programas muy afines. Hemos sido un equipo desde el primer día y lo seremos hasta el último".

Valencia de Don Juan tiene una "responsabilidad enorme porque es cabecera de comarca y centro turístico", abundó al tratar el tema de la sobrepoblación en los municipios rurales durante el verano. En el caso de la capital coyantina, "damos servicio a casi 20.000 personas". Asumir los cambios demográficos estacionales "es complicado, para nosotros, el Ayuntamiento y para las empresas".

"Llega el verano y nos reinventamos", dijo el alcalde de Hospital de Órbigo. "En los pueblos se multiplica por tres o cuatro la población del verano, el problema es igual con independencia de la dimensión que tenga", puntualizó el regidor de San Millán.

En el aspecto sanitario, el Centro de salud Valencia de Don Juan, el más grande de todo el sur de León y aunque carece de especialidades, el Ayuntamiento lo valora como un buen servicio. "Donde lo sufren más es en los pueblos. Es un poco triste pero nadie se queda sin atender", comentó el teniente de alcalde, Ángel Pérez.

En cambio, en el Órbigo, Enrique Busto apuntó "deficiencias tremendas en centro de salud de Benavides, creo que sea el que peor que funcione. Es la cabecera que tiene más habitantes de Castilla y León (7.000 personas) y no tenemos celador, como tengan que salir a una urgencia... necesita una vuelta tremenda", sentenció.

El alcalde admitió que "todos los alcaldes de todos los signos políticos llevamos peleando por centro de salud; conseguimos la ambulancia 24 horas, pero no tenemos un celador o un servicio de rayos para los fines de semana", lamentó.

La situación en Hospital de Órbigo es buena. "Tenemos un consultorio nuevo y profesionales con plaza fija que quieren trabajar con vocación", añadió. En este punto, Busto dijo que la sanidad y la educación son de los mejores servicios en su municipio.

San Millán reconoce que la cercanía con Valencia de Don Juan, aminora el problema sanitaria. En el pueblo tienen consulta médica dos veces a la semana (otras tres pasan en Villademor de la Vega) y las urgencias se atienden en Valencia de Don Juan. "Cuando enviamos quejas, nos dicen que no hay médicos y los que hay prefieren no desplazarse a los pueblos", aclaró José Alberto García.

En el capítulo de infraestructuras, Valencia de Don Juan apuntó que las mayores necesidades se encuentran en la carretera de Valderas a Palanquinos, que es una arteria principal porque "hay industria que mueve muchas toneladas y se destrozan. Hay un bacheado importante". Por lo demás, las autovías "están cerca y estamos bien comunicados".

Hospital de Órbigo es muy reivindicativo en este capítulo. "Si quieres pagar 4 euros para allá y 4 euros para acá quedas como un señor, en la carretera de Villadangos no se puede entrar. No pagan contribución pero tenemos peaje y les tenemos que dar agua", denunció Busto al pedir soluciones "para el problema de la n-120". Además del precio desorbitado está el alto coste en accidentes. "Si el precio que tienen de noche, lo pusieran de día, 1,80 euros, no te lo piensas", dijo como sugerencia.

San Millán tiene carreteras de las tres administraciones. "No están muy mal para lo que se ve por ahí, pero cuando te arregla la Diputación, ya estás reclamando a la Junta y como ayuntamiento nos exigen dar los servicios", advirtió el regidor. "Hay muchos kilómetros pero no puede estar el dinero parado en la Diputación y baches en la carretera".

Un problema general en el mundo rural es la vivienda. Valencia de Don Juan pide ayuda a las administraciones para seguir con proyectos como la rehabilitación de las casas de camineros, dentro del programa Rehabitare de la Junta.

El alquiler está imposible y la construcción de nuevos pisos está parada porque "la gente que quiere veranear en un pueblo quiere tener su jardín. El tema de las tres alturas hay que trabajarlo porque la gente joven lo tiene muy difícil", admitió Pérez.

En Hospital de Órbigo, han puesto en marcha un convenio con la Consejería de Fomento y Somacyl para la construcción pisos de 60-70 metros para gente joven, comentó Busto

En San Millán se ha acometido un plan de rehabilitación edificios en desuso (casas de médico, escuelas, etc) de manera que cada año estrenan una nueva vivienda "para dar servicio a la gente que tiene trabajo en el municipio". Otra iniciativa municipal es ofrecer licencias de obra a coste cero y fomentar el suelo municipal para naves ganaderas y suelo urbano.

La realidad, abundó su alcalde, es que en este pueblo de la margen derecha del Esla "no existe nada para alquilar ni para comprar", por lo que también pidió alguna solución a través de planes provinciales de la Diputación para que la gente pueda "quedarse a vivir a precios asequibles".

Guardería

Otros servicios que se destacaron fue la guardería municipal en Hospital, que funciona desde 2009 y actualmente tiene casi 60 niños. "Es un éxito total".

Valencia de Don Juan señaló que tienen todos los servicios, pero muchas veces "no hay gente que quiera trabajar en esos servicios. Cuando hablamos de empresas que quieren asentarse su duda es si van a tener gente. Hay mucha gente que no quiere trabajar y ese es un problema", anotó Ángel Pérez.

Los bares

El cierre de bares es otro problema general. En la montaña, se están cerrando los restaurantes en la montaña y en los pueblos pequeños suelen ser municipales, pero ya no encuentras ni quien lo alquile", dijo el alcalde de San Millán, al recordar que "en un pueblo, el bar da vida. Es un servicio casi como el médico". Pagar porque se abra el bar va a ser lo próximo a lo que se enfrenten los municipios.

Concentraciones parcelarias y servicios bancarios coparon otro de los tramos de la mesa redonda. Después de una ardua lucha, en Hospital de Órbigo han logrado mantener tres cajeros y dos oficinas. "Nos costó, pero tenemos 500 camas de alojamiento y estamos en medio del Camino de Santiago y tiene que haber sitio donde sacar el dinero".

San Millán tiene Valencia tan cerca que nunca ha habido banco. "Ahora se desplaza una oficina móvil. No hay servicio de supermercados en el municipio, pero Valencia está al lado".

Ferias y fiestas

Otro punto fuerte de estos municipios del sur de León son las ferias y fiestas. Valencia de Don Juan cuenta con un extenso calendario de 13 ferias al año, además de las las fiestas patronales de septiembre, que son las únicas, pero largas.

Desde la tradicional y centenaria feria de Febrero, a la del queso, el libro, el stock invierno y verano, la feria medieval, la del vino y la nueva feria de Manxares y Añoranzas, llenan todo un año que tiene otro de sus puntos fuertes en verano con la Feria de Asturias y el Día de Asturias.

Valencia de Don Juan, dijo el edil, tiene mucha hostelería que destaca por calidad y precio. "Hay pocos sitios en León como Valencia de Don Juan para disfrutar del vino y la gastronomía", sentenció.

En Hospital de Órbigo destacan las Justas Medivales que se celebran este año el 18 de junio. "Son unas fiestas que se hicieron con mucha ilusión, como las Astures y Romanos en Astorga, y hoy en día tenemos un reconocimiento a nivel europeo".

Otro punto fuerte en Valencia de Don Juan es contar con "el complejo acuático público más grande del norte de España. Vienen de toda España" y pronto comenzará la campaña con los colegios. Además, el Club Deportivo Coyanza reúne a cerca de 30 equipos que atrae a gente desde las comarcas vecinas y la capital.

Museo de la

En San Millán aprovecharán la cercanía a la capital coyantina y su pujanza turística con la próxima apertura de un parking de autocaravanas. Una idea que comenzó hace 6-8 años, retrasada por la pandemia pero que a raíz de esta ha cobrado aún más sentido. Pretenden abrir en Semana Santa.

Semana Santa

Esta época del año tiene un punto de atracción en la capital coyantina sobre todo por la Procesión del Santo Entierro, que está declarada de Interés Turístico Provincial. "Es la más importante y nuestra seña de identidad, porque sacamos todas las imágenes a la vez y hay riqueza de imaginería", dijo Ángel Pérez.

El alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, cerró la mesa con un deseo que es reivindicación de muchos: "Que nos quiten burocracia y nos dejen trabajar".