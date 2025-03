La Junta inicia el 1 de abril el precinto digital de caza mayor para facilitar su gestión

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy la orden por la que se regula, a partir del 1 de abril, el sistema de control telemático de la caza en Castilla y León, que permite facilitar su gestión a través del precintado digital de la pieza desde una aplicación móvil, sin necesidad de tener cobertura o tomar los datos en papel.

La aplicación, bajo el nombre de ‘Capturcyl’, ya está disponible en la web www.capturascotos.app y también en las plataformas de Google Play Store para dispositivos móviles con sistemas operativos Android y en Apple Store para aquellos dispositivos móviles basados en sistemas iOS.

En todo caso, y tal y como señala la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el comunicado remitido a Ical, se da la posibilidad al titular del coto de caza de elegir entre el precinto digital, a través de la aplicación en el móvil mencionada, o en papel, que deberá rellenar el cazador una vez que abata la pieza.

En esta última opción, el cazador deberá transmitírselo al titular del coto para que la incluya manualmente en la aplicación web. Sin embargo, el uso de la aplicación en el móvil incorpora automáticamente los datos de la captura. En ambos casos está garantizada la trazabilidad de la caza y, por tanto, su legalidad ante los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente de la Junta de Castilla y León o agentes de la Guardia Civil.

Las ventajas que la Junta destaca de este nuevo sistema incluyen la inmediatez para disponer de los precintos asignados a su plan cinegético al comienzo de la temporada, sin necesidad de desplazarse físicamente al Servicio Territorial de la Junta para recogerlos; la facilidad para gestionar los precintos y distribuirlos entre los cazadores, y la mejora del seguimiento de las capturas en el coto de caza.

Según detalla la Junta, la aplicación no geolocaliza al cazador, sino que, únicamente cuando se abate la pieza y se utiliza el precinto digital, se localiza el lugar. El cazador no tendrá que preocuparse frente a la falta de cobertura, puesto que la aplicación no necesita disponer de ella en el momento de registrar la captura. Los datos de la captura serán enviados al sistema cuando el dispositivo nuevamente tenga cobertura.