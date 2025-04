Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La tragedia ocurrida en la mina de Cerredo, donde cinco mineros leoneses perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos tras una explosión, ha desencadenado una investigación que pone en entredicho la legalidad de las operaciones en el yacimiento.

La policía y las autoridades mineras trabajan para esclarecer las causas del accidente, mientras emergen indicios de posibles irregularidades en la explotación, cerrada oficialmente como mina de carbón en 2018.

¿Qué se sabe de la licencia?

En los últimos años, la empresa local Blue Solving obtuvo un permiso para realizar un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, vinculado a la extracción de minerales de “alto rendimiento” como el grafito.

Sin embargo, según un informe interno del Gobierno asturiano de 2022, citado por diversos medios, existían “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada”. Este documento, elaborado tras un accidente mortal ese mismo año, sugería que la mina podría estar operando más allá de los límites de su licencia, específicamente en la extracción de carbón, algo que no estaba permitido bajo el permiso otorgado.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Servicio de Seguridad Minera habrían alertado previamente sobre estas irregularidades, pero no se tomaron medidas contundentes hasta ahora. La investigación actual busca determinar si Blue Solving violó las condiciones de su autorización y si las labores que realizaban los mineros fallecidos estaban amparadas legalmente.

¿Se estaba extrayendo carbón de forma ilegal?

Aunque el permiso oficial de Blue Solving se centraba en un proyecto experimental, múltiples fuentes apuntan a que en la mina de Cerredo se seguía extrayendo carbón de manera encubierta.

Una inspección realizada en 2022, tras el fallecimiento de un trabajador en un accidente con un vehículo, ya había detectado actividad extractiva no autorizada. Este hallazgo, que ahora cobra relevancia tras la tragedia, ha llevado a las autoridades a analizar si la explosión –atribuida preliminarmente a una bolsa de gas grisú– pudo estar relacionada con labores mineras tradicionales no declaradas. El gas grisú, típico en yacimientos de carbón, refuerza la hipótesis de que se estaba trabajando en condiciones propias de una mina activa, algo que Blue Solving no ha confirmado ni desmentido hasta el momento.

¿Qué dicen los vecinos?

Los residentes de Degaña y las localidades cercanas han expresado una mezcla de tristeza y desconfianza tras el accidente. “Aquí siempre se ha sabido que algo raro pasaba en esa mina. Decían que estaba cerrada, pero los camiones no paraban de entrar y salir”, afirmó María González, vecina del municipio, a un medio local. Otros habitantes han señalado que la actividad en Cerredo generaba empleo, pero también preocupación por la falta de transparencia. “Nadie nos explicaba qué estaban haciendo exactamente, y ahora mira lo que ha pasado”, lamentó un antiguo minero de la zona. La comunidad exige respuestas claras y mayor control sobre las operaciones en el yacimiento, que consideran un legado minero mal gestionado.

¿Había denuncias previas?

El historial de la mina de Cerredo no estaba exento de controversias antes de esta tragedia. Además del informe de 2022 que alertaba sobre la extracción ilegal de carbón, el accidente de ese año –en el que un trabajador murió tras perder el control de un vehículo– ya había puesto el foco en las condiciones de seguridad y la legalidad de las actividades. Familiares de las víctimas y sindicatos mineros han criticado la aparente inacción de las autoridades tras estas advertencias. “Si se hubiera actuado antes, quizás esto no habría pasado”, declaró un portavoz de los allegados de los fallecidos al periódico El Comercio. La investigación en curso deberá determinar si hubo negligencia por parte de la empresa o de los organismos reguladores.