Once bodegas de la DO León y sus vinos inspiran las creaciones de los diseñadores para ‘Moda en la calle’

Uno de los desfiles llevados a cabo en una edición anterior del evento Moda en la calle do león.

Las bodegas y los vinos de la Denominación de Origen León inspiran a los diseñadores de Moda en la calle-2025, que protagonizarán los desfiles Moda y vino: el maridaje perfecto y otras actividades durante los días 3 y 4 en la Plaza de San Marcelo de la capital. Once bodegas acogidas al Consejo Regulador participan en esta iniciativa del colectivo León Artymoda, asociación en la que la creatividad, la tradición y la innovación se unen para dar visibilidad al talento local y que en sus tres anteriores ediciones tuvo como temática a la ciudad de León, el Camino de Santiago y el Museo Gaudí-Botines.

La bodega Noelia de Paz (Ardón) estará representada en este caso por la diseñadora Míster Dödo, Pardevalles (Valdevimbre) por DideSant, Vinos de León-Vile (Valdevimbre) por Coqueta Desing, Gordonzello (Gordoncillo) por Irmas Atelier, Vitalis (Villamañán) por Cris and Cris Textil, Andrés Marcos-Tampesta (Valdevimbre) por Telareando con Rosi, Señorío de los Arcos (Ardoncino) por Laura Lorenzo, Jagatas (Valencia de Don Juan) por Mimada Shop, Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal) por Crafteman y la Cooperativa Los Oteros (Pajares de los Oteros) por Pirulí Piruleta, que además repite trabajo para Pincerna (Grajal de Campos). Además, la berciana She the Dragon representa a su tierra con una creación para la bodega Prada a Tope, adscrita a la Denominación de Origen Bierzo.

León Artymoda está formado por diseñadores y artesanos de la provincia de León, profesionales apasionados por su oficio que trabajan con materiales de primera calidad y desarrollan técnicas tanto ancestrales como contemporáneas. Su objetivo es “fomentar el desarrollo y reconocimiento de la moda y la artesanía leonesa, promoviendo el comercio local, la sostenibilidad y el valor del trabajo hecho a mano. A través de desfiles, ferias, exposiciones y colaboraciones con diversos sectores de la sociedad leonesa, buscamos conectar a nuestros creadores y creadoras con el público y generar de esa manera una comunidad que aprecie y apoye el diseño y la artesanía de proximidad”.

Durante estas dos jornadas, el centro de León se convertirá en una gran pasarela en la que el dise- ño leonés brillará con identidad propia. Los asistentes podrán descubrir creaciones originales, cono- cer de cerca a sus creadores y adquirir piezas exclusivas que reflejan el arte y la dedicación de la moda local. Es un encuentro abierto a todos los amantes del diseño, la creatividad y el trabajo artesanal.