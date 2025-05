GAM inaugura en Villacé una planta pionera en refabricación de maquinaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló hoy a la empresa GAM como un “ejemplo puntero de economía circular y sostenibilidad” durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la compañía en Villacé, en el municipio leonés de Villamanán, donde han puesto en marcha el proyecto Reviver, de refabricación de maquinaria.

El consejero se mostró contento de poder inaugurar esta planta de forma oficial, aunque ya está en funcionamiento, ya que es un proyecto que la Junta de Castilla y León “ha acompañado desde el principio”, señaló. Además agradeció que una empresa que no es de Castilla y León haya escogido esta Comunidad, y concretamente la provincia leonesa, para instalarse. “Es un grupo que no es de Castilla y León, sino internacional, que no estaba aquí asentado y han buscado León y esta comarca para asentar un proyecto puntero de economía circular y sostenibilidad que es un ejemplo para España y Europa”, dijo Suárez-Quiñones.

Por otro lado, el consejero indicó la importancia de contar con empresas dedicadas a la economía circular, algo por lo que el Gobierno de Castilla y León apuesta firmemente. “Castilla y León es una Comunidad especialmente vinculada a la economía circular. No solo porque la Junta ha hecho bandera de esto y tenemos una estrategia de economía circular desde el año 2021, además de un segundo plan de proyectos prioritarios industriales donde se pone especial atención en la economía circular y el empleo en el medio rural. Todo esto es Reviver”, añadió.

El consejero explicó también la finalidad del proyecto Reviver de GAM, que se dedica a la refabricación de maquinaria. “Lo primero que hay que evitar es utilizar las materias primas y consumir energía. Eso es lo que hace esta empresa, que esas maquinarias industriales no vayan a un vertedero, con los consiguientes problemas de gestión de residuos, sino refabricarlas, reutilizarlas, renovarlas con características muy importantes que dan una garantía propia, una garantía de un marchamo de economía circular que las empresas buscan y disminuir el uso de energías, de materiales nuevos, reutilizando determinados componentes de esas máquinas para ponerlos de nuevo en circulación. Dan una segunda vida a un material que hasta ahora era un desecho con grandes problemas de gestión”, indicó.

A esto se añade el “compromiso social con el empleo de la mujer y con personas con capacidades diferenciadas”, gracias a acuerdos con empresas, como Soltra, “que permite incrementar empleo en ese ámbito”, remarcó.

Por otro lado, Suárez-Quiñones también insistió en la importancia que las empresa dedicadas a la economía circular tienen en Castilla y León, donde se encuentran el 20 por ciento de las que hay en España. “El 19 por ciento del empleo que genera la economía circular está en Castilla y León, con cerca de 29.000 empleos en empresas de este tipo y una facturación de 1.300 millones al año, que aportan al PIB más de un dos por ciento. El espaldarazo que supone para esta zona de León es una gran oportunidad”, concluyó.

Motor económico

La inauguración contó también con la presencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien recordó que la empresa ha recibido una subvención de 880.000 euros del Ministerio de Hacienda y un préstamo de 3,5 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial, ICO.

“Se trata de una nueva firma que no solo será motor económico, sino también símbolo de una nueva manera de hacer industria en España”, afirmó Sen. “Más allá de las cifras, lo que hay detrás de este respaldo es una política clara y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve un modelo productivo más justo, más verde y más cohesionador”, añadió.

La compañía generará más de 700 empleos directos e indirectos “y sabemos muy bien lo que eso significa en una provincia como León, en la que el medio rural ha sufrido durante años un proceso de pérdida de población que no aceptamos como irreversible”, remarcó el delegado.