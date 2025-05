Ya se pueden solicitar los primeros empleos de los 700 que creará GAM en Villamañán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un acto institucional cargado de simbolismo, compromiso y visión de futuro, GAM ha inaugurado oficialmente Reviver, su innovadora planta de refabricación de maquinaria industrial ubicada en Villamañán (León), que se consolida como el mayor centro de este tipo en Europa. Creará 700 puestos de trabajo y en este enlace ya puedes ver las 10 ofertas que tiene actualmente para esta planta.

Con una inversión total de 20 millones de euros -más 5 adicionales previstos para la ampliación de la planta-, Reviver representa un modelo industrial basado en la economía circular, la sostenibilidad real y la reactivación de entornos rurales como motores de innovación y empleo.

El CEO de GAM, Pedro Luis Fernández, subrayó durante su intervención la ambición del proyecto: “Reviver no es solo una planta, sino un proyecto transformador que necesita de colaboradores, imaginación y optimismo. No podemos avanzar sin la ayuda de todos”. En ese sentido, Fernández aseguró que “innovar es de valientes: implica riesgo, esfuerzo, inversión y la renuncia al presente en nombre de un futuro mejor”, y puso de ejemplo Reviver: “con esta planta queremos ser la mejor empresa de servicios de nuestra industria”. También aprovechó la ocasión para defender el papel de las zonas rurales como motor de cambio, pues la España rural “sabe mucho de economía circular”. Para el CEO de GAM, proyectos como este dignifican su importancia: “Ojalá hoy desde Villacé no estemos abriendo solo las puertas de una fábrica, sino también una nueva forma de ver el área rural, no como un territorio olvidado, sino como oportunidad”.

La planta, que ya ha refabricado más de 280 máquinas con un valor de mercado de 5,3 millones de euros en algo más de un año que Reviver lleva en funcionamiento, propone un nuevo paradigma para la industria: darle una segunda vida a la maquinaria, generar valor añadido y reducir drásticamente el impacto ambiental -unas 9.000 toneladas de CO2-. “Si una botella de vidrio puede reutilizarse 25 veces ¿por qué no una máquina industrial?”, reflexionó Fernández, destacando que el proyecto representa una solución real para los clientes, alineada con su propia evolución hacia modelos sostenibles.

Durante el acto, representantes institucionales y empresariales pusieron en valor el impacto directo del proyecto sobre el empleo, el territorio y el medio ambiente. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que “la mejor política contra la despoblación es la política industrial que activa empleo. Y Reviver es un ejemplo perfecto de economía circular, digitalización e innovación con sentido social. Esta planta da solución al reto demográfico, pero también apuesta por la inclusión, el empleo femenino y la generación de talento rural. Quien no crea en la economía circular, que venga a Villamañán”.

También intervino el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, quien subrayó el valor simbólico y estratégico del proyecto: “Hoy no solo celebramos una inversión, sino una declaración firme de confianza en el territorio y una muestra clara de cómo debe construirse una nueva manera de hacer industria en España: sostenible, equilibrada y justa”.

Reviver nace con el propósito de dar una segunda vida a la maquinaria industrial, pero también a la comunidad que lo rodea. Así lo remarcó el presidente de Gestamp -accionista mayoritario-, Francisco Riberas, señalando que “es un proyecto ambicioso y futurista que refuerza relaciones a largo plazo con los clientes, y demuestra la pasión de GAM por cuidar la industria”.

Por su parte, el alcalde de Villamañán celebró la apuesta empresarial como una muestra tangible de innovación y arraigo, mientras que César Alonso, Head of Strategic Impact CT&I de DLL, remarcó que “el crecimiento solo puede entenderse hoy si es sostenible. Apostar por Reviver es apostar por esperanza, adaptación al cambio y empleo con propósito”.

Tras los discursos de las autoridades locales, regionales y directivos de empresas colaboradoras, la jornada continuó con la proyección del video promocional de Reviver y una charla técnica a cargo de Julio Caamaño, director de la planta; quien ofreció detalles sobre el proceso de refabricación y la tecnología aplicada en la fábrica. Posteriormente se realizó el tradicional corte de cinta, que simbolizó la apertura oficial de las instalaciones y se procedió a la visita de las instalaciones.

Reviver está concebida no solo como una infraestructura productiva, sino como una declaración de principios: reindustrializar el medio rural, apostar por la economía circular y generar oportunidades donde más se necesitan. La planta generará un impacto directo en el empleo y la economía local, con más de 700 empleos previstos en un entorno donde cada puesto de trabajo cuenta; y un modelo que combina innovación, sostenibilidad y compromiso local. Esta planta se posiciona como una palanca de transformación para la industria y para el entorno; pero, más allá de las cifras, representa un cambio de paradigma. Como señaló Fernández, “perseguir la excelencia en el servicio no puede hacerse a costa del planeta. Esta planta es la respuesta que el mercado necesita, y sabemos cómo hacerlo”.

Con el respaldo de aliados como Gestamp, DLL o Hyster-Yale, y el compromiso de las administraciones públicas, GAM lanza con Reviver una invitación abierta: “Os invitamos a abrazar este proyecto apasionante, una causa noble que transforma desafíos en oportunidades, para todos”.