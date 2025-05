CHD dedicará 520.000 € más a aumentar la protección de la fauna en los canales

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del Miteco, y la Confederación Hidrográfica del Duero han renovado el convenio para el desarrollo de actuaciones de reducción del riesgo de mortalidad de especies de fauna silvestre a través de una adenda que supone un incremento de la inversión de 520.000 euros.

Con esta partida se acometerán actuaciones de adecuación de los canales propiedad de la CHD en los que se ha constatado mortalidad de fauna por ahogamiento, para evitar retenciones de fauna silvestre, como los canales de Arriola y General del Páramo, en León, y Villalaco en Palencia.

Dentro de este presupuesto también se incluyen actuaciones para la corrección de los tendidos eléctricos de alta tensión, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, ubicados en las Zonas de Protección de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.»

El convenio subraya que desde hace décadas en los canales «hay problemas relativos al ahogamiento de fauna silvestre debido a que los animales caen dentro de los canales y quedan atrapados en ellos» y constata que estos últimos años «se ha agravado la situación por el crecimiento de la población de la fauna cinegética». Según se explica en la adenda al convenio publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana las medidas correctoras ejecutadas dentro de las actuaciones del convenio «están dando resultados muy positivos, por lo que se requiere aumentar la inversión en canales en 260.000 euros para continuar efectuando actuaciones que reducen la mortalidad de especies de fauna silvestre en estas infraestructuras e iniciar nuevas actuaciones en otros canales de la Confederación».

La adenda supone un incremento de la inversión de 520.000 euros que financiarán conjuntamente los dos organismos al 50?%, de modo que se incrementa la inversión de las actuaciones relativas a los canales en 260.000 euros y la inversión de las actuaciones relativas a tendidos en 260.000 euros. El incremento de inversión se ejecutará en las anualidades 2025, 2026, 2027 y 2028. De esos 520.000 euros la CHD aprueba un incremento de gasto por importe de 260.000 euros con cargo al presupuesto del ejercicio 2025, mientras que la DGBBD aprueba un incremento de gasto por importe de 260.000 euros, 130.000 euros con cargo al presupuesto del ejercicio 2027 y 130.000 euros con cargo al presupuesto del ejercicio 2028. Este aumento de la inversión corresponde a que se ha detectado «un sobrecoste frente a la inversión prevista inicialmente en el convenio debido a la actualización de precios de coste de personal y materiales, debido a que se han añadido nuevas unidades no contempladas inicialmente y al empleo de los nuevos materiales que han salido en el mercado». Además, los plazos de ejecución de este trabajo se prolongarán hasta, al menos, la anualidad 2028.

El cruce de animales provoca 2.179 accidentes en las carreteras leonesas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha advertido de que la fauna silvestre provoca un accidente de tráfico cada 45 minutos en las carreteras de Castilla y León, una situación que afecta principalmente al medio rural y que se ha triplicado en la última década.Según los datos facilitados por la organización agraria recogidos por Europa Press, obtenidos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se registraron 12.291 accidentes provocados por animales salvajes en la Comunidad, de los cuales 108 ocasionaron víctimas, aunque ninguna fue mortal.Coag ha denunciado que el 70 por ciento de los accidentes de tráfico que se produce en la región está inducido por la fauna silvestre, lo que, a juicio de la organización, pone de manifiesto «el grave descontrol poblacional» que sufre el campo.En cuanto al reparto provincial, Burgos encabeza el número de siniestros, con 2.350; seguida de León, con 2.179, y Soria, con 1.475. También destacan Zamora, con 1.344; Segovia, con 1.328; Palencia, con 1.115; Valladolid, con 1.113; Ávila, con 739, y Salamanca, con 648. Por especies, el corzo es el animal que más accidentes provoca en Castilla y León, con 6.524 siniestros y 36 víctimas no mortales en 2024.Le siguen el jabalí, con 3.414 accidentes y 34 heridos; el ciervo, con 657 y tres víctimas; y el zorro, con 424 accidentes pero sin causar heridos.Por otro lado, Coag ha reclamado a las administraciones competentes que se adopten medidas para frenar esta tendencia, especialmente en las carreteras del medio rural. «Las administraciones tienen que centrarse en estimular este mundo o no tendremos futuro", ha subrayado el coordinador de Coag Castilla y León, Lorenzo Rivera, quien ha lamentado que este espacio sufre mucho más los efectos de «una fauna desproporcionada».Rivera ha insistido en que el problema no solo afecta a la economía que ocasionan en las explotaciones agrarias y ganaderas, sino que incide en la seguridad vial y a la vida de las personas."No podemos olvidar que las vías más peligrosas son precisamente las más utilizadas por los habitantes del medio rural, por lo que agricultores y ganaderos son doblemente afectados", ha incidido el coordinador.