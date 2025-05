Astorga, Santa María y La Bañeza apuestan por visibilizar sus productos y piden más apoyo al resto de administraciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tercera y última mesa de la mañana de este lunes, bajo el título 'Ayuntamientos, promotores de nuestros productos', puso el broche final al primer bloque del V Congreso de Agroalimentación Diario de León.

En ella, se analizó el triángulo que forman Santa María del Páramo, Astorga y La Bañeza en cuanto a su papel en la producción de los productos que llevan el sello de estos municipios.

Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo

La regidora de Santa María del Páramo señaló que en su municipio, el sector primario es fuerte, "pero se echa en falta que no seamos capaces de quedarnos con el valor añadido que supondría la comercialización del propio producto". Así, explicó que el agricultor está en un momento complicado con la situación internacional que genera el precio del azúcar y, además, se ve condicionado por los aranceles y Mercosur. "A esto se une la gran burocracia de la tramitación, lo que supone al agricultor un coste casi mayor que el trabajar la tierra".

Gallego habló de una realidad que afecta en gran medida al sector de la agroalimentación: "Es verdad que los precios de productos de fuera son más baratos pero hay una fuerte competencia desleal porque, por ejemplo, se prohíben fitosanitarios aquí y no en los que vienen de otros países y que llegan con menos controles. No es cuestión de pagar menos, sino de pagar calidad. El agricultor se ve tan limitado que al final no puede centrarse en producir".

En este sentido, recordó que "los ayuntamientos podemos ser escaparate de productos locales, pero necesitamos políticas de calado serias incluso a nivel europeo. Los ayuntamientos estamos ahogados a veces con los trámites".

Uno de los puntos fuertes de Santa María es su feria de septiembre, que va a recibir un impulso adelantándola dos días "para que el agricultor y ganadero también pueda asistir".

Recordó que los consistorios tampoco lo tienen fácil cuando se trata de apoyar al sector agroalimentario. "Para los ayuntamientos a veces es complicado ayudar al ciudadano porque nos enfrentamos a trámites y permisos burocráticos que no están en nuestra mano, sino que dependen de otras administraciones".

Y una queja particular: "Al mundo rural se nos ve como depósito de empresas que no generan ningún beneficio como las placas solares. Son industrias que a través, por ejemplo, de fondos de inversión se asientan en el medio rural con una facilidad que perjudica al agricultor y a las empresas que necesitan asentarse allí.

Para Gallego, "el agricultor y ganadero está haciendo las cosas bien y han sabido aprovechar la marca de calidad y tradición, pero tenemos que visibilizar aún más eso que se hace bien y ayudar a que el agricultor se quede también con el valor añadido".

En cuanto al relevo generacional, uno de los retos de la agroalimentación, la alcaldesa de Santa María lo tiene claro: "Entendemos que las familias ahora son distintas a las de antes, hay otro modelo y el agricultor necesita más terreno. Por eso hemos sacado suelo para poder ayudar a esas familias que apuestan por vivir en Santa María y, en este sentido, es esencial sacar adelante el polígono industrial, para lo que nos topamos con otras administraciones y necesitamos mayor unión".

José Luis Nieto, alcalde de Astorga

Para José Luis Nieto, alcalde de Astorga, "tenemos un problema de cualificación para el trabajo y un problema también de materia prima en el sector agroalimentario, pero son dificultades que se dan nivel nacional e internacional".

Para él, los municipios tienen como obligación "facilitar los trámites administrativos para que emprender sea fácil y poco farragoso. Nosotros nos podemos unir para reivindicarlo, otra cosa es que nos hagan caso"

En este sentido, pidió que las administraciones nacionales sean más rápidas en el tema de las ayudas y recordó que "la gente ahora mismo es reticente a invertir por la situación de volatilidad que hay y está a la espera de ver cómo evoluciona esto. Los precios de la carne se han duplicado y el consumidor final no tiene más sueldo".

En Astorga se promociona el producto autóctono como el chocolate en su feria "para que puedan vender y se les conozca y estamos abiertos a las propuestas de los empresarios locales". Sin embargo, se da una situación particular: "Cada vez se venden más cocidos maragatos y, sin embargos cada vez hay menos productores de garbanzos de pico pardal".

Nieto reivindicó el 'know how' de Europa en cuanto a calidad: "Si lo perdemos, que es nuestra ventaja, estamos perdidos".

Se preguntó "de dónde vamos a traer los fertilizantes y los abonos para nuestro campo si en Europa no se produce. Habrá que empezar a mirar estas cosas".

Como apuesta, el alcalde de la ciudad maragata propone el desarrollo de una red industrial y económica y vivienda social a buen precio para que la gente se quede. "Es decir, suelo industrial barato y vivienda para la gente".

Javier Carrera, alcalde de La Bañeza

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, tuvo clara su primera petición: "Falta, lo primero, creérnoslo nosotros mismos. Tenemos industria agroalimentaria, tenemos un buen producto y también el transformador y necesitamos el apoyo de otras instituciones en el plano ambiental y legislativo. Tenemos industria y a veces no la valoramos. Es un problema de la provincia que no acabamos de asumir", señaló.

Para él, "las infraestructuras son fundamentales y hay que apoyarlas". En este sentido, explicó que algunas de ellas se perdieron en los años 80 por un error estratégico y estaría bien recuperarlo, aunque bien parece algo complicado. Así aludió a la conexión León-Bragança o al Manzanal. Según Carrera, "el problema es que estamos dando bandazos y volvemos a perder el tren".

"Lo que puede hacer un ayuntamiento es dar visibilidad a las empresas visilizando también así nuestros municipios", apuntó.

En La Bañeza hay ocho citas feriales y Carrera hizo alusión al origen de las mismas: "La Bañeza surge porque es centro en el que se intercambiaban los productos".

Reivindicó que las reglas del juego sean iguales para todos y señaló que "nos mandan a una guerra con barcos de papel" refiriéndose a la guerra comercial.

"El problema es que la política nacional se está haciendo por personas que no conocen la realidad del sector agroalimentario y se dejan llevar por grupos de presión. Esto nos hace perder competitividad. Debemos producir y tener oportunidades para ello. Y los productores tienen que ganar dinero y ser competitivos. Es un problema social. Sólo hacemos que hablar, pero es muy bonito verlo desde una ciudad o un sitio grande", argumentó.

E hizo hincapié en otra realidad a la que se enfrenta el mundo rural: "No se puede que cada vez que hay un proyecto en nuestro municipios surjan plataformas para protestar. Hemos perdido un poco la sensatez".

Sobre el apagón, dijo que "no tiene sentido que nosotros seamos los salvadores del mundo. Parece que se apaga la luz y somos nosotros los culpables. Hemos perdido el sentido común, es un problema social"

Entre sus apuestas, "crear ese nombre o marca genérica como lugar de productos y cabecera de comarca con productos que tienen nuestros agricultores y promocionarlos".

Y otro tema de calado, el relevo generacional: "El campo cada vez va a necesitar menos mano de obra. El agricultor es una empresario. La cosa va por que haya una industria que transforme ese producto ahí mismo".