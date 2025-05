Los alcaldes leoneses reclaman generar industria transformadora para que el sector vertebre el territorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La "importancia de la transformación" centra el nuevo paso de este "sector que vertebra el territorio", como defendieron los integrantes de la primera mesa redonda de la tarde de la jornada inaugural de la quinta edición del Congreso de Agroalimentación de la provincia leonesa, organizado por Diario de León. Los regidores de Boñar, Pepe Villa, Fresnco de la Vega, Alfonso Melón, y Gordoncillo, Urbano Seco, incidieron en la necesidad de promover la instalación de esas empresas que dejen "el valor añadido de la transformación" en la tierra.

Pepe Villa, alcalde de Boñar

El argumento de la importancia de la transformación lo remarcó el alcalde de Boñar. Pepe Villa incidió en que, "cuando la actividad principal viene relacionada con la agroalimentación, es más fácil para otros sectores". "Todo es un círculo de la sostenibilidad que permite que mantengamos una guardería, un colegio, un instituto...", remarcó el regidor boñarés, quien abundó en que "es importante que se comience a innovar, es elemental, porque la competencia obliga a ello".

Villa señaló que Boñar es "un municipio de 1.800 habitantes con dos fábricas de embutidos, 32 ganaderías que han crecido, gracias sobre todo a la incorporación de la mujer, y cada vez más productores apícolas, además de la parte más importante por la que se conoce al municipio fuera, incluso de España, como son los Nicanores de Boñar". En este escenario, el alcalde montañés criticó que "las administraciones superiores no dejan de ser el mayor enemigo, tanto la Junta, como el Gobierno, como Europa, que prefieren prohibir antes que legislar". Como ejemplo, citó "el problema del lobo, que no debe eliminarse pero no se controla por sí solo", así como a la "Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el mayor enemigo que tiene Boñar", dado que "sigue con la misma ley de aguas que no permite dinamizar el pantano".

El regidor montañés recordó que en su municipio se ha asentado la feria Saborea Boñar, en la que "los incentivos que se generan da supervivencia para posteriores meses para los productores y para todo el esextor terciario". Sobre todo, apostilló Villa, para salvar "el invierno, que es la mordida del lobo".

Alfonso Melón, alcalde de Fresno de la Vega

El alcalde de Fresno de la Vega, Alfonso Melón, resaltó la importancia de la feria del pimiento, que "supone entre el 15 y el 20% de la cosecha, pero que también es un escaparate con 40.000 visitantes, que vienen atraídos por esas actividades y además conoce otras empresas asociadas al entorno de la agroalimentación".

Melón recalcó que "la IGP del pimiento de Fresno de la Vega garantiza el producto", pero reclamó que "sería de agradecer que se diera ese otro salto y favoreciera la transformación en conserva para poder venderlo fuera de temporada y exportarlo incluso fuera de España". "Los romanos ya le vieron su interés. Hemos sido siempre esa despensa de producto vegetal fresco de la provincia, no sólo del pimiento", concedió el regidor leonés, quien expuso que ahora tienen "el hándicap del relevo generacional" que hace que "falte mano de obra".

El alcalde de Fresno de la Vega expuso que esta déficit quieren "compensarlo con un proyecto muy bonito e ilusionante que sirva para que en las próximas generaciones haya ese relevo generacional: el primer centro activo de formación en las artes de la huerta". Melón detalló que "lo primero es documentar ese saber y, con esa documentación, formar". Para lograrlo ya trabajan "con la Escuela de Agrónomos para tener ese soporte y que la formación reglada tenga un certificado de capacidad que le dé valor", además de que prevén "tener también un banco de semillas y laboratorio para mejorar la genética de esas plantas".

El regidor apuntó que en su zona tienen también "un lobo, que no muerde, pero come fincas". "Estamos cambiando terreno labrable por placas solares. Quitan terreno a agricultores que podrían asentarse ahí. En el pueblo de al lado hay 360 hectáreas en terreno donde crece un trigo espectacular", criticó Melón, quien insistió en que "malamente se contribuye a mantener el mundo rural".

Urbano Seco, alcalde de Gordoncillo

El análisis de la importancia del sector agroalimentario para vertebrar el territorio la remarcó el alcalde de Gordoncillo. Urbano Seco defendió que la apuesta pasa por "la calidad, que es elevarlo a la enésima potencia" y abundó en que, "cuando se habla de calidad" los "sellos de garantía" permiten demostrar que se trata de "algo serio".

Como sus compañeros en la mesa de debate del congreso organizado por Diario de León, Seco subrayó que "el valor añadido está en la transformación, que multiplica por tres o cuatro" los rendimientos del sector primario porque "no es lo mismo que se produzca aquí y, luego, se transforme en Navarra, en Madrid o en Cádiz".

El alcalde de Gordoncillo citó el producto estrella de su zona, "el sector vitivinícola, que es una apuesta del final del siglo XX, en la que se echó mano de la historia" para recoger "el relato histórico". "Estamos felizmente en la margen derecha del Cea, donde es evidente que hay todo un historial de 20 siglos de viticultura, con datos históricos de los romanos, que ya hicieron del vino algo importante", describió Seco.

Esta herencia se vio amenazada "con la emigración salvaje, en la que se abandonaron gran parte de viñedos y campo", por lo que "el sector sufrió un declive tremendo". "Pero es riqueza, economía y mejora del patrimonio", defendió, con su municipio como ejemplo.

Seco señaló que "el paisaje es un gran resorte desde el punto de vista turístico que, si se cuida, se puede complementar con todas las áreas". El enoturismo "debe estar ligado a mucho más que el vino para generar riqueza", afirmó el alcalde de Gordoncillo, quien apuntó que "cuando la gente va a visitar una comarca, también está pensando que tiene que comer y hay que dar de comer en el territorio".