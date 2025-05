Turrado: “Parece difícil de creer que la provincia vuelva a sufrir un nuevo cierre de Azucarera”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado, ha calificado este lunes como “un mal día” tras el anuncio de cierre de la Azucarera de La Bañeza. Para Turrado, que ha sido entrevistado en la segunda jornada del V Congreso de Agroalimentación Diario de León “parece bastante difícil de creer que en esta provincia, que ha sufrido ya dos cierres de este tipo, vuelva ha ocurrir cuando llevamos dos años diciendo que León era la primera provincia productora de remolacha de España y que eso vaticinaba un futuro para la fábrica y también para el sector”. Según él, “la mala noticia no llega hoy sino que llegó a principios de febrero cuando bajó tanto el precio de la remolacha. Esa fue la primera mala noticia. Entonces se produjo en la parte agrícola y ahora llega a nivel laboral”.

Turrado entiende que Azucarera “va a seguir queriendo la remolacha de León y el coste es un factor muy determinante y si ahora hay que llevarla a Toro o Olmedo los márgenes se acortarán aún más. El transporte va a ser un hándicap importante”.

Preguntado por el cultivo del lúpulo, otro de los emblemáticos en la provincia, señaló que “no hay nada peor que dejar estar a alguien en régimen de monopolio como es el caso de Hospteiner, que tiene una estrategia equivocada con los lupuleros, a muchos de los cuales ya no les salen las cuentas y el lúpulo cuando se deja, se deja para siempre”.

Compra de LAR

Sin embargo, sí que calificó de buena noticia la compra de Lar por parte de AgroCantabria y, preguntado por el impacto que esto va a tener, aseguró que “lo primero que hemos hecho es criticar al que gestionó la empresa, que es increíble cómo nos han engañado. El problema se ha resuelto de la mejor manera posible porque esos activos se han adjudicado a una cooperativa cántabra. Ahora están en buenas malos y hace falta conocer los planes que tienen esa cooperativa.

En cuanto al sector lácteo en la provincia, el secretario general de Asaja en la comunidad se mostró optimista y argumentó que “como casi siempre hablado con preocupación de él, en este momento le va bien y hay que decirlo. El sector está funcionando, genera mucho empleo y hay mucha actividad económica y se está invirtiendo. Hay un alivio económico que se está tranfsormacdo en riqueza para esta provincia. Y que dure. Nos habíamos acostumbrado a leche barata en los líneales, lo que estaba arruinando a toda la cadena”

Sobre la preocupación de los precios del cereal en las lonjas, señaló que “hay mucha preocupación porque con los precios actuales no se cubren los costes. Es muy desilusionante porque hay unos costes de producción muy altos. Ante un año de aparentemente buenas cosechas hay mucha desilusión en la castilla cerealística”.

Buena noticia para el campo

El buen tiempo está siendo una buena noticia para el campo y así lo ha confirmado Turrado: “En una semana de buen tiempo, va a quedar todo sembrado y lo que no se sembrará más tarde, así que esperamos que el verano arregle lo que no haya arreglado el principio de la primavera”.

Y es que este año parece que el agua no supondrá un problema para el campo, sobre lo que dijo, además, que “haremos un uso responsable de ella”.

El asunto de los regadíos fue otro de los que abordó durante la entrevista que le hizo María Canero, redactora de la sección de provincia de Diario de León. A este respecto, comentó que “la semana pasada tuvimos reunión del consejo del agua de la cuenca del Duero. Los regantes y la Junta le hicieron preguntas concretas y la presidenta contestó con ambigüedad y eso es malo. Hay obras que hay que hacer para dar más garantía de suministro. Para una administración pública es importante invertir en modernización de regadíos. En este sentido quiso dejar claro que “los regantes tienen nuestro apoyo”.

Sobre los trámites administrativos, quiso dejar claro que “en este país todo en lo que intervengan dos administraciones, se eterniza”

La nueva PAC

¿Qué esperan desde Asaja de la nueva PAC? Con la consejera hay buena sintonía. Suena muy bien lo que ha dicho el ministro, pero es lo contrario de lo que dice la comisión. Hay que ver cuánto tiempo hablan bien las administraciones porque es una negociación muy difícil. Queremos que no se pierdan fondos y que la gestión sea sencilla y nos dediquemos a producir, que las ayudas de la PAC sean un complemento que llegue a donde no llega el mercado. El futuro de la agricultura es un futuro de globalización.

“Somos respetuosos con el medio ambiente, no podemos ir a contracorriente pero hay que hacerlo compatible con nuestra actividad económica. No se puede permitir que lo que se nos prohíbe a nosotros no se les prohíba a quienes llegan a los puertos”, apuntó Turrado sobre las políticas medioambientales.

¿Y sobre Mercosur? “Nos hemos opuesto a Mercosur. Es malo y negativo, quizás podría ser bueno para algún sector en concreto, pero aquí nos movemos en los grandes cultivos. Es difícil valorar cómo nos afectaría pero nosotros entendemos que sería para mal.

El precio de la carne de vacuno se ha incrementado algo que cree que “puntualmente, es bueno para la agricultura porque lo que nosotros tenemos es bueno y nos lo demandan. Estamos en un momento importante para nuestros ganaderos y la climatología también favorece. El año no viene mal en este sentido”.

¿Cree que el agricultor es libre para decidir lo que cultiva o está restringido? No es una cuestión de mercado, la PAC nos impone ciertas normas. No es por una razón comercial, sino política. Queremos sembrar lo que nos demande el mercado y lo que mejor sepamos hacer en cada zona. No es algo positivo porque no se orienta la PAC al mercado

Los jóvenes y el campo

El futuro de los jóvenes en el campo fue otro de los asuntos que se abordó en la entrevista. Turrado lo ve claro: “Sí tienen futuro. El sector primario es un sector potente que tendrá sus crisis y las seguirá habiendo y este futuro lo ven los jóvenes. Las ayudas a los jóvenes son durante 5 años y hay unos 400 jóvenes que están ahora mismo en ese período de esos 5 años. Eso sí, cada vez estarán en menos manos porque son más lo que lo dejan que los 80 que llegan al año. Si tus padres no te echan las dos manos para ayudarte es muy difícil quedarse en este sector que tiene un factor limitante que es la tierra y si no la tienes es complicado. La vida en el campo hoy es más cómoda que antes, más llevadera”.

En cuanto al papel de la mujer en el campo, “cada vez hay más mujeres al frente y eso es bueno. En este momento la mujer que quiere emprender en agricultura no tiene ninguna dificultad que no tenga el hombre y la titularidad compartida está a velocidad de crucero. León es la que más titularidades compartidas tiene de toda España.

Sobre la necesidad de más industria para el panorama agrícola, “todas las industrias son buenas y todas son necesarias. Si no hay una industria potente detrás y cerca es mucho más complicado. El salto de agricultor a empresario no es fácil. Si queremos tener una gran empresa tenemos que ver con qué capital lo hacemos y luego quién la va a gestionar”, concluyó.