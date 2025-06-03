El PSOE de Valencia de Don Juan critica la subida del precio de las piscinas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE en el Ayuntamiento de Don Juan denuncia que en el último pleno ordinario, celebrado la semana pasada, el equipo de gobierno formado por PP y UPL «aprobó con los siete votos a favor de sus concejales el nuevo precio público para instalaciones deportivas y piscinas, que ha provocado un fuerte malestar entre los vecinos».

Los socialistas señalan que el creciente malestar se debe «al desmedido incremento en la cuota de socio que permite acceder al complejo acuático y polideportivo de Valencia de Don Juan. que ha pasado para los adultos de 25 a 45 euros y para los niños de 4 a 12 años de 15 a 35 euros.

Desde el Grupo Municipal Socialista en el consistorio coyantino señalan que «si bien es cierto que entendemos que hay que cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual no caben distinciones entre empadronados y no empadronados, no compartimos ni la cuantía de la subida, ni el momento en que se ha hecho público, a falta de unos días para que se carguen los recibos a los vecinos». El PSOE ejemplifica la situación exponiendo el caso de una familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, «que verá como el año pasado pagaba 80 euros por ser socios y esta temporada 160 euros», lo que ven «inasumible para muchas familias».