Cinco colegios o institutos de León son «Centro Educativo Sostenible»

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta concedió el sello ambiental como «Centro educativo sostenible» a 14 nuevos colegios e institutos de Castilla y León, y renovó el distintivo de otros once centros de la Comunidad.

Así, entre los centros docentes no universitarios a los que se concedió el sello para el curso 2024-2025, se encuentran el CEIP Toral de los Vados de la localidad leonesa del mismo nombre, el IES Marqués de Lozoya de Cuéllar (Segovia), el CIFP Virgen del Buen Suceso de La Robla (León), el CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes (Salamanca), el centro concertado de FP María Auxiliadora de León, el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo (Zamora) y el IESO Las Batuecas de La Alberca (Salamanca).

De igual forma, se concede el sello al IES Beatriz Ossorio de Fabero (León), el colegio San Agustín y el centro didáctico de Formación Profesional de Valladolid, el CEIP Valle de Tobalina de Quintana Martín Galíndez (Burgos), el CIFP Pico Frentes de Soria, el CPRFP Salesianos Padre Aramburu de Burgos y el IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo (León).

Además, se renueva el sello del IES Gredos de Piedrahita (Ávila), del IES Hipólito Ruiz López de Belorado (Burgos), el CEIP Emilia Menéndez de La Robla (León), el CEIP Lope de Vega de León, el CEIP Fray Bernardino de Sahagún de la localidad leonesa del mismo nombre, el IES Peñaranda de Bracamone en la provincia de Salamanca, el CEIP Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero (Valladolid), los CEIP El Peral y el Francisco de Quevedo y Villegas y el IES José Jiménez Lozano de Valladolid capital, y el CC Santísima Trinidad de Zamora.

Estos centros educativos cuentan, por lo tanto, con capacidades, oportunidades y potencial para seguir avanzando en proporcionar una oferta amplia, diversificada e innovadora en educación ambiental. Además, el nuevo currículo derivado de la reforma de la Ley de Educación da un impulso a la educación para la sostenibilidad, de forma transversal, por lo que será necesario avanzar en la formación del profesorado para facilitar la adquisición de las nuevas competencias e involucrar a los centros y a la comunidad educativa. Por otro lado, todos los programas de educación ambiental dirigidos al sector escolar deberán adaptarse a las necesidades y exigencias de los nuevos currículos.

En esta línea, ya desde 2019, mediante Orden publicada a propuesta de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Educación, la Junta recompensa el esfuerzo realizado por los centros docentes de la Comunidad con el sello «Centro Educativo Sostenible». Hoy, los titulares de ambas Consejerías, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Rocío Lucas, respectivamente, han entregado en el PRAE de Valladolid estas distinciones a 14 nuevos colegios e institutos. También han renovado el sello a 11 de los que lo obtuvieron en 2021, pues la duración de este reconocimiento es de 4 años. Castilla y León cuenta ya con 120 centros docentes en los que la educación ambiental supone un aspecto fundamental.

En estos centros se ha acreditado que la educación y la gestión ambiental forman parte de su día a día