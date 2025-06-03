La Diputación impulsa la implicación de las mujeres en su entorno social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, a través del Programa de Mujer e Igualdad, lanza «Empodérate», un proyecto dirigido a mujeres residentes en el medio rural de la provincia que está orientado a fortalecer su autoestima y contribuir a su crecimiento personal a través del aprendizaje y el entrenamiento en habilidades personales y sociales.

Esta iniciativa, enmarcada en el III Plan estratégico provincial de Igualdad de Oportunidades, tiene tres objetivos: impulsar la participación activa de las mujeres en el ámbito rural; facilitar la creación de una red de apoyo entre las participantes fortaleciendo sus habilidades comunicativas y promover su bienestar emocional y psicosocial reforzando su autoconcepto positivo.

Se llevarán a cabo 25 cursos, uno por cada Centro de Acción Social. La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan será la encargada de desarrollar la actividad en la zona este, que comprende los CEAS de Boñar, La Bañeza, Cistierna, La Magdalena, León I (con sede en Villaquilambre), León II (con sede en La Virgen del Camino), Mansilla de las Mulas, cuenca de Matallana, Riaño, Ribera del Órbigo, Sahagún, Santa María del Páramo y Valencia de Don Juan. Por su parte, «En Equilibrio», a cargo de Verónica Vieítez, se ocupará de los cursos en los CEAS de la zona oeste, en Astorga, Babia, Bembibre, La Cabrera, Cacabelos, Fabero, Puente de Domingo Flórez, Toreno, Torre del Bierzo, Vega de Espinareda, Villablino y Villafranca del Bierzo.