La Junta anuncia la carretera entre San Emiliano y el puerto de la Cubilla por 2,8 M€

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha incluído dentro del entro del plan de la Junta para el desarrollo de infraestructuras turísticas singulares en Áreas Naturales protegidas, la demandada carretera por el puerto de Pinos en San Emiliano. De esta manera, la Junta busca facilitar el desarrollo social y económico de esta zona leonesa que, gracias a su innegable valor paisajístico, puede suponer una importante fuente de riqueza. Con esta actuación se ve satisfecha una demanda histórica del entorno. Los trabajos consisten en la pavimentación, mejoras de drenaje, aumento de sección y señalización del camino existente entre la localidad de Pinos en San Emiliano y el Puerto de La Cubilla, para favorecer su uso, de carácter principalmente turístico, permitiendo una conexión adecuada entre los dos Parques Naturales. La inversión es de 2.800.000 euros y se encuentra en estudio previo.

Otra de las actuaciones prevista en la zona la creación de un mirador suspendido en el Puente de Las Palomas, al que se accederá desde el aparcamiento de la carretera CL-626. Este proyecto cuenta con una inversión de 400.000 euros y en la actualidad se encuentra en fase de redacción de proyecto.

Por último, con el fin de mejorar la oferta de senderismo en el entorno de Riolago de Babia se invertirán 50.000 euros para realizar una senda de los trashumantes de tipo circular, junto al atractivo natural y paisajístico, que contará con esculturas temáticas basadas en la trashumancia a lo largo del recorrido. Actualmente el proyecto está en fase de redacción de proyecto.

Todas estas actuaciones fuern anunciadas este martes por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, en la Casa del Parque de Las Médulas, donde dieron los detalles de las actuaciones que se están desarrollando en la Montaña Occidental de León y El Bierzo enmarcadas dentro del plan de la Junta para el desarrollo de infraestructuras turísticas y que suponen una inversión de 8.800.000 euros.