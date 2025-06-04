Corte de tráfico entre La Robla y Robles de la Valcueva por mejoras en el firme

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras realiza la obra de renovación de firme de la carretera CL-626, entre La Robla y Robles de la Valcueva (León), que sufrirá este miércoles cortes de tráfico por mejoras en el firme de la glorieta con la intersección a la LE-311 y LE-315.

Esta actuación se lleva a cabo desde el punto kilométrico 95+500 hasta el 107+300 de la CL-626, en los términos municipales de La Robla y Matallana de Torío y, para facilitar el tránsito, se habilitarán itinerarios alternativos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Delegación Territorial de la Junta.

Al final de este tramo se localiza una glorieta que sirve de intersección entre las carreteras CL-626 (sentidos La Robla y La Vecilla), LE-311 (hacia León) y LE-315 (sentido Matallana de Torío). La renovación del firme se inició en La Robla y está previsto que este miércoles finalice en la glorieta indicada, motivo por el cual es necesario cortar el tráfico en la misma a lo largo de la jornada. La intervención se llevará a cabo por fases.

En un primer momento se cortará la circulación en ambos sentidos en la carretera CL-626 en dirección a La Robla y la LE-311 en dirección a León y, una vez ejecutada la mitad de la glorieta, se abrirán ambos viales.

A continuación, en una segunda fase, se cortarán en ambos sentidos las carreteras CL-626 en dirección a La Vecilla y la LE-315 en dirección a Matallana de Torío. Concluida esta fase, cuyos trabajos tienen una duración estimada de un día, se restituirá el tráfico a sus condiciones habituales.