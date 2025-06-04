Diario de León

Corte de tráfico entre La Robla y Robles de la Valcueva por mejoras en el firme

Corte de tráfico en una carretera de la provincia.

Corte de tráfico en una carretera de la provincia.FERNANDO OTERO PERANDONES

Publicado por
Agencias

Creado:

Actualizado:

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras realiza la obra de renovación de firme de la carretera CL-626, entre La Robla y Robles de la Valcueva (León), que sufrirá este miércoles cortes de tráfico por mejoras en el firme de la glorieta con la intersección a la LE-311 y LE-315.

Esta actuación se lleva a cabo desde el punto kilométrico 95+500 hasta el 107+300 de la CL-626, en los términos municipales de La Robla y Matallana de Torío y, para facilitar el tránsito, se habilitarán itinerarios alternativos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Delegación Territorial de la Junta.

Al final de este tramo se localiza una glorieta que sirve de intersección entre las carreteras CL-626 (sentidos La Robla y La Vecilla), LE-311 (hacia León) y LE-315 (sentido Matallana de Torío). La renovación del firme se inició en La Robla y está previsto que este miércoles finalice en la glorieta indicada, motivo por el cual es necesario cortar el tráfico en la misma a lo largo de la jornada. La intervención se llevará a cabo por fases.

Europa Press

En un primer momento se cortará la circulación en ambos sentidos en la carretera CL-626 en dirección a La Robla y la LE-311 en dirección a León y, una vez ejecutada la mitad de la glorieta, se abrirán ambos viales.

A continuación, en una segunda fase, se cortarán en ambos sentidos las carreteras CL-626 en dirección a La Vecilla y la LE-315 en dirección a Matallana de Torío. Concluida esta fase, cuyos trabajos tienen una duración estimada de un día, se restituirá el tráfico a sus condiciones habituales.

tracking