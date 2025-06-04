Diputación de León financia con 300.000 euros el desarrollo de programas de actividades juveniles

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención de 300.000 euros para financiar programas municipales de actividades juveniles que se desarrollen en ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, ha informado la Institución provincial en un comunicado.

Con esta ayuda, gestionada por el área de Juventud que encabeza la diputada Patricia Martínez, se podrán subvencionar iniciativas que se hayan llevado a cabo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este año.

Las actuaciones estarán dirigidas prioritariamente a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, en materia de tiempo libre y participación también a menores de 14 años y los programas de emancipación hasta los 36.

La subvención individual no superará los 3.000 euros en el caso de talleres o animaciones juveniles; ludotecas y campamentos; excursiones y viajes de turismo juvenil así como actividades de aventura, naturaleza y turismo activo.

También se subvencionarán programas municipales que implementen actuaciones de información juvenil, intercambios, acciones de voluntariado o arte juvenil e iniciativas para el empleo y el autoempleo juvenil que faciliten la incorporación al mercado laboral o la emancipación de los jóvenes.

Por su parte, la ayuda podrá alcanzar los 7.000 euros cuando vaya dirigida a financiar la dinamización de un espacio joven municipal, teniendo en cuenta tanto en este caso como en los anteriores que su importe no podrá superar el 90 por ciento del coste final presentado.

La convocatoria se integra en el plan estratégico de subvenciones de la Diputación de León para el periodo 2023-2025 y busca favorecer el impulso demográfico en el medio rural de la provincia, especialmente en aquellos municipios que cuentan con un menor número de habitantes.