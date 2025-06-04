Agricultura dedica dos millones a las ayudas para el fomento de las razas puras de Castilla y León

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy el extracto de la orden por la que se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos, para lo que dedica dos millones de euros.

Según figura en el extracto, publicado por Ical, podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes y sociedades civiles que sean titulares de explotaciones ganaderas que se encuentren ubicadas en el territorio de Castilla y León y que estén dedicadas a la cría de las razas puras de Castilla y León señaladas en el anexo de la orden.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.