La atracción de jóvenes y la modernización, claves para garantizar el futuro agroganadero de la Comunidad

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La atracción de jóvenes y la modernización de la agricultura y la ganadería fueron los ejes de las iniciativas de la Junta para garantizar el futuro del campo en la Comunidad que el director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, presentó en el marco de la jornada ‘Sembrando el futuro’, organizada por REDPAC y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante la jornada, Izquierdo reafirmó el papel de Castilla y León como “referente nacional” en el impulso del relevo generacional agrarios, “gracias a un conjunto de medidas integrales que combinan formación, digitalización, ayudas directas e innovación tecnológica”. En este sentido, indicó que la Comunidad representa el 20 por ciento de la superficie agraria nacional ”cuenta con un sector especialmente profesionalizado y recibe más del 20 por ciento de los fondos PAC a pesar de suponer el diez por ciento de las solicitudes”, según destacó, a la vez que asumía “con decisión” el reto de rejuvenecer el campo.

“Contamos con agricultores y ganaderos con experiencia, que invierten, innovan y hacen de su profesión un modo de vida. Nuestro compromiso es facilitar que esa experiencia se transmita a las nuevas generaciones”, afirmó el director general. Como ejemplos concretos de este compromiso, el director se refirió, en primer lugar, a las líneas de ayudas.

Así, recordó que la Junta fue la primera administración autonómica en convocar las destinadas a promocionar la sucesión de explotaciones agrarias, “una medida que ha permitido ya el relevo efectivo de 180 explotaciones, movilizando más de 15.000 hectáreas”, según declaró, además de haber resuelto más de 1.500 expedientes de incorporación de jóvenes en los últimos tres años y modernizado cerca de 4.000 explotaciones.

Iniciativas de innovación y formación

En segundo lugar, reseñó las iniciativas ubicadas en el ámbito de la innovación. Para ello hizo referencia a la puesta en marcha del novedoso programa Extensión Agraria Digital, “que adapta al siglo XXI la filosofía de los antiguos Servicios de Extensión Agraria (SEA), promoviendo herramientas digitales, redes de datos y formación tecnológica para hacer la digitalización accesible a todo el sector”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el director se refirió al ámbito formativo. Más en concreto a la Estrategia de Impulso Tecnológico a la Formación Agraria, que incluye la formación reglada impartida en los ocho Centros Integrados de Formación Profesional Agraria (CIFPA), dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde se forman más de 700 alumnos. Una oferta de cursos específicos, que, según detalló, cuenta con la participación de cerca de 10.000 alumnos al año. Y los denominados Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria (CIEA), por los que pasa alrededor de un millar de jóvenes al año, “con el objetivo de alcanzar la formación mínima para acceder a algunas de las ayudas previstas en la PAC”, añadió Izquierdo.

“El relevo generacional es uno de los ejes estratégicos de la política agraria de la Junta. Apostamos por un modelo basado en la sostenibilidad, la rentabilidad y la competitividad. Con un enfoque integral que combina tradición, modernización y oportunidades reales para los jóvenes, que juegan un papel protagonista”, concluyó el director general de Desarrollo Rural.