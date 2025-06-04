Ferduero pide a Azucarera que mantenga la actividad en todas sus plantas de Castilla y León

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación Ferduero demandó a AB Azucarera Iberia que mantenga la actividad de las plantas existentes en la actualidad en Castilla y León (Miranda de Ebro, Toro y La Bañeza) para evitar la desaparición del cultivo de la remolacha, además de instar a que “se den las condiciones” para que los agricultores de las zonas regables de la Cuenca del Duero puedan continuar con la remolacha como “alternativa viable”.

En un comunicado recogido por Ical, desde la asociación señalaron que debido a la “errónea política” llevada a cabo por las empresas azucareras, con “cultivos compartidos y descuentos cero”, que han resultado un “fracaso”, así como a causa de la situación del mercado mundial del azúcar, el cultivo “no pasa ahora mismo por su mejor momento”, pese a que para los agricultores sea una “alternativa importante a tener en cuenta”.

De igual forma, exigieron la continuidad de las plantas de AB Azucarera en la Comunidad para que se puedan mantener todos los puestos de trabajo directos e indirectos, así como la economía asociada que depende de ellas. “Nos encontramos en una autonomía castigada por la despoblación y la merma de actividad económica, sobre todo en las zonas rurales, que ha venido sufriendo progresivamente cierres de otras industrias. Es momento de decir basta”, afirmaron.

Y es que, señalaron sentirse “cansados” de personas que, “sin la más mínima sensibilidad e implicación en el territorio, jueguen con el trabajo, el sudor y el futuro de la gente de nuestro campo”, añadieron. Además, solicitaron al conjunto de administraciones y organizaciones “mayor implicación” para que se pueda resolver este “grave” problema de una manera “satisfactoria”.

Desde Ferduero consideraron “necesario y apremiante” que las instituciones “alcen la voz y constituyan un frente común” a favor del mantenimiento del cultivo de la remolacha y la continuidad de todas las plantas azucareras existentes en Castilla y León, remarcaron.