La Guardia Civil rescata a tres senderistas en el Monte de Pujedo

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a tres senderistas extraviados cuando realizaban la ruta mitológica de Carende (Riaño). Sobre las 15:15 horas, la Guardia Civil recibe una llamada de alerta procedente del Servicio de Emergencias 112 participando que tres personas llevaban unas horas desorientadas cuando realizaban la actividad de montaña, y que se encontraban en un lugar de difícil acceso para vehículos.

Avisada la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza SEPRONA de Riaño, se traslada al lugar de la incidencia donde estacionan el vehículo y continúan la búsqueda a pie por la pista hasta su localización en el paraje Prados de Pujedo, tm. Riaño (León).

Tas comprobar que todos están en perfecto estado de salud y no necesitan asistencia sanitaria, se les acompaña y trasladada hasta la localidad de Carende, dando por finalizado el rescate.