Un rayo cae en Olleros de Sabero y causa importantes daños en el barrio minero de Colominas: “Se oyó como una bomba”

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Un rayo fue el causante de que varios bloques de viviendas del barrio minero de Colominas, en Olleros de Sabero, se quedasen sin luz durante un día entero. Los hechos ocurrieron el pasado martes en el entorno de la subestación eléctrica de Iberdrola y dejaron importantes daños en algunas casas, afectando especialmente a electrodomésticos, calderas y aparatos electrónicos. De esta forma, muchas familias quedaron afectadas por la falta de luz tras la caída del rayo, si bien no hubo que lamentar daños personales. El miércoles por la tarde quedó restablecido el servicio, que fue recuperado por zonas.

“Se oyó como una bomba y se iluminó toda la casa. Cuando llegué olía a quemado y quemó uno de los contadores del edificio y lo tuvieron que cambiar ayer”, explica una vecina, quien señala que los daños materiales han sido cuantiosos. “En casa de mi tía la avería es de 800 y pico euros”, añade.