El estado de los centros y la falta de profesores centra la Junta de Personal Docente

La Junta de Personal Docente, no universitario, ha llevado a cabo un pleno en el IES Obispo Argüelles de Villablino, el último del curso escolar.

Según su presidente, Javier Ampudia, este año, se decidió que se celebraría en Villablino para acompañar a sus compañeros tras la tragedia sufrida en la comarca hace unos meses con la muerte de cuatro mineros, ya que algunos de los fallecidos fueron estudiantes de este centro y porque muchos docentes han pasado alguna etapa de su vida profesional en la zona. «Se dice que uno llega llorando a Villablino, y se marcha llorando», destacó.

Un pleno, a los que se han llamado a 52 delegados, donde se informó sobre algunos de los problemas de la enseñanza pública, entre los que se encuentra edificios en mal estado y la falta de profesionales y medios. además, también se abordó la situación de cara al próximo curso escolar.

Concretamente, según explicó Ampudia, en Laciana, se han solicitado distintos cursos formativas, que han sido denegados. Además esperan que el arreglo del muro del IES Obispo Argüelles se lleve a cabo lo antes posible. A a su juicio «está clarisimo, que si la obra la construye el ayuntamiento y se ha caído, le corresponde al ayuntamiento», pero el consistorio afirma que «al estar en el recinto de la Junta que lo arregle ella». Javier Ampudia recuerda que el muro fue realizado por el ayuntamiento cuando urbanizó la zona para la construcción de un supermercado. Aunque al final se ha arbitrado la solución de pagar «a medias» entre la Junta y el ayuntamiento. Como puntos positivos, el presidente valoró la calidad y exigencia de la enseñanza pública y los logros obtenidos por estudiantes lacianiegos en distintos concursos y exámenes.