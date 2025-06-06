Industria mantiene el diálogo con Azucarera para “intentar modificar su voluntad” de cierre de la planta de La Bañeza

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó hoy que mantienen abierta una línea de trabajo de diálogo y contacto con los representantes de los trabajadores y de Azucarera para “intentar modificar la voluntad” de cierre anunciado por la empresa de la planta de La Bañeza.

Durante una visita al Parador de León, explicó que, en procesos de crisis industriales, el Ministerio, en primer lugar y como primera hipótesis, trata de defender la actividad productiva en aquellos centros donde se da.

El ministro manifestó que también tratan de buscar alternativas industriales para poder aprovechar la capacidad productiva y los trabajadores del “talento que hay” en La Bañeza y añadió que por parte de los ministerios de Trabajo y de Agricultura se está en el seguimiento de esta actividad que para ellos es “valiosa” y que en ese marco intentarán defender.

Además, defendió que el Ministerio está para ayudar a la Junta de Castilla y León en la interlocución y en la búsqueda de posibles alternativas y subrayó que “el papel central” le tiene el Gobierno autonómico. “Nosotros estamos para ayudar y estaremos en cooperación con las diferentes instituciones para hacer este seguimiento”, precisó.

Tras indicar que Azucarera Española está en un proceso de “encarar” una crisis que afecta a diferentes centros, explicó que se está en un diálogo con el comité intercentros dado que afecta a Andalucía, Cataluña y Madrid, aunque afirmó que “el epicentro” es Castilla y León y en concreto el centro de la Bañeza. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Estado de Industria.